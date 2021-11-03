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Çiftlik Bank’ın 2 numarası Fatih Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı! Topu Tosuncuk Mehmet Aydın'a attı

Uruguay’dan Türkiye’ye getirilen ‘Çiftlik Bank’ soruşturması ve davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın ilk ifadesine ulaşıldı. Yapılan ön mülakatta Aydın’ın, “Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok” dediği öğrenildi. Akıllara ise kardeşi Mehmet Aydın’ın, “Şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın’ı atadım” ifadesi geldi. Hakkında bir soruşturma daha olduğu ortaya çıkan Aydın’a yöneltmek üzere savcılık ve emniyet kapsamlı sorular hazırladı. En temeli, ‘mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağıydı’ Öte yandan şirketin 2 numarasının üst aramasında hiç para çıkmadı. Üzerinde cep telefonunun da bulunmadığı ancak telefona takılan bir SD kartın bulunduğu öğrenildi. Kart incelemeye alındı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Çiftlik Bank’ın 2 numarası Fatih Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı! Topu Tosuncuk Mehmet Aydın'a attı
Ekleme: 3.11.2021 - 16:33 Güncelleme: 3.11.2021 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Çiftlik Bank’ın 2 numarası Fatih Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı! Topu Tosuncuk Mehmet Aydın'a attı
Uruguay'dan Türkiye'ye getirilen 'Çiftlik Bank' soruşturması ve davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın ilk ifadesinde, 'Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok' dediği öğrenildi. Akıllara kardeşi Mehmet Aydın'ın, 'Şirkete genel müdür olarak ağabeyi Fatih Aydın'ı atadım' ifadesi geldi.

BAŞSAVCILIK İADESİNİ İSTEDİ

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan Fatih Aydın için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun titizlikle yürüttüğü ve yaptığı iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

YENİ BİR SORUŞTURMASI DAHA ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Aydın hakkında 4 günlük gözaltı kararı verildi. Daha önce hakkında 3 kez Çiftlik Bank davası açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Fatih Aydın'ın bir soruşturması daha olduğu ortaya çıktı. 3. İddianame hazırlandıktan sonra yeni mağdurlar başvuru yaptı, yüzü aşkın mağdurun savcılığın kapısını çalmasının ardından 4. bir Çiftlik Bank soruşturması daha yürütülmeye başlandı.

Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 17 örgüt yöneticisinin bulunduğu soruşturmada dosya, mağdurların zararının tespit edilmesi için bilirkişiye gönderilecek. Mağdurların zararının tespit edilmesi halinde ise diğer davalarla birleştirme talepli 4. Bir Çiftlik Bank davasının açılması söz konusu. Bu soruşturma kapsamında savcılığın 4 günlük verdiği gözaltı süresinin dolmasının ardından Fatih Aydın adliyeye getirilecek.

'BENİM ALAKAM YOK' DEDİ

Dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inişi sağlandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan Fatih Aydın'ın ne dediği, üzerinde ne yada nelerin çıktığı da merak konusu oldu. Fatih Aydın'ın polis ekiplerine ilk mülakatında sözlü olarak verdiği ifadesinde, 'Aile üyesi olmam nedeniyle prosedür gereği kardeşim beni şirkete ortak yaptı. Benim konuyla da şirketle de ilgim ve alakam yok' dediği öğrenildi.

İŞTE O KAPSAMLI SORULAR

Fatih Aydın'ın resmi ifade alma işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenilirken Aydın'a savcılık ve emniyet tarafından hazırlanacak kapsamlı sorular yöneltilecek. Aydın'a şirketteki rolü, şimdiye kadar neden firarda olup Türk makamlarına teslim olmadığı, mağdurların zararını karşılayıp karşılamayacağı, mağdurlardan toplanan paraların nerede olduğu ve yurt dışına çıkışının nasıl sağlandığı gibi titizlikle hazırlanan soruların yöneltilmesi bekleniyor.

ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLENLER: 1 KURUŞU BİLE YOKMUŞ

Öte yandan Fatih Aydın'ın yapılan üst aramasında hiç parasının çıkmadığı, cep telefonunun bulunmadığı ancak üzerinde 4 GB kapasiteli cep telefonlarına takılan bir SD kartın bulunduğu öğrenildi. Bu kartın incelemeye alındığı da belirtilirken, Aydın'ın üzerinde aşı kartı, geçici pasaport, Türkiye Cumhuriyeti eski ve yeni kimlik kartı, ehliyet ile Uruguay'ın verdiği geçici kimlik kartı ele geçirildi.
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