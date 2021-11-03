CHP'nin Kandil tutarsızlığı! Önce 'terörist yok' dediler sonra 'yerle yeksan edeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Muhtarlar, STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuştu.'İki kırmızı çizgimiz var biri vatansa diğeri bayraktır.' diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğunu belirtti.'KANDİL'İ YERLE YEKSAN ETMEZSEM KILIÇDAROĞLU DEMESİNLER'İnandırıcılıktan uzak milliyetçi bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, Kandil'i yerle yeksan edeceğini iddia ederek, 'Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız. Söz veriyorum o Kandil denen terör yuvasını yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek, bilek işidir.' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, konuşmanın ardından çiftçiler ve köy muhtarları ile kahvaltı yaptı.HANİ KANDİL'DE TERÖRİST YOKTU?Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' çıkışı, CHP'den daha önce yapılan bir açıklamayı akıllara getirdi.CHP'li Özgür Özel, 2018 yılının Haziran ayında yaptığı açıklamada Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkarak, 'Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok' diyerek PKK sözde liderlerine kol kanat germişti.CHP'DEN GAZ ALMA TAKTİĞİKılıçdaroğlu'nun bu açıklaması vatandaşları tatmin etmedi. Sosyal medyada CHP liderine tepki gösteren vatandaşlar, 'Tezkereye hayır oyunun ayıbını örtüp gaz almaya çalışıyorlar' yorumunda bulundu.