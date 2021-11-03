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CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi

CHP'li Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı 'Sakızdan Heykeller' isimli sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Türkiye'nin tek mikro heykeltıraşı Necati Korkmaz tarafından yapılan eserler, çiğnenmiş atık sakızlar kullanılarak 6 ayda yapıldı.

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
Ekleme: 3.11.2021 - 09:24 Güncelleme: 3.11.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
Doğaya atıldığında 1000 yıl çözülmeyen çiğnenmiş sakızlar, dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz'ın elinde sanat eserine dönüştü. Çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla önce atık sakızları toplayan mikro heykeltıraş Necati Korkmaz daha sonra bu sakızlardan 15 minyatür heykel yaptı.

Çalışmasını 6 ayda tamamlayan Necati Korkmaz'ın heykelleri konusunu insan, mitoloji ve kirlilikten alıyor. En büyüğü 13, en küçüğü ise 3 santimetre boyunda olan minyatür heykellerin yer aldığı sergi 4 Kasım Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilir.

Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, daha önce de korona virüs salgını sırasında fedakarca çalışan sağlık emekçilerine dikkat çekmek amacıyla ‘Doktor X' adlı 2 milimetre boyutunda bir mikro heykel yapmıştı. Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı da olan Korkmaz'ın ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilen milimetrik boyutlardaki 42 mikro minyatür çalışması da kalıcı olarak sergileniyor.

Dünyada ilk defa çiğnenmiş atık sakızlardan heykel yapıldığını belirten mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, “Amacım, doğada yaklaşık 1000 yıl çözülmeyen sakızın çevreye verdiği zarara dikkat çekmek. Umarım yaptığımı minyatür heykeller, sakızın atık bir madde olduğunu ve geri dönüşüm işlemine tabi tutulması gerektiği konusunda insanlarda farkındalık oluşturur. Son yıllarda birçok ülkede doğada çözülmeyen binlerce ton sakızı başka bir malzemeye dönüştürme fikri gelişmeye başladı. Geri dönüşüm kutularında toplanan kullanılmış sakızlar, plastik türevi mutfak eşyaları, çocuk oyun alanları, oyuncaklar, plastik bardak, tabak ve kalem gibi ürünlere dönüştürülebiliyor” dedi.


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CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
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