Beyaz Gazete sordu İstanbullular yanıtladı! 'Ekrem İmamoğlu’nun başlayıp bitirdiği 3 adet projesini sayar mısınız? sorusuna çok ilginç cevaplar
Beyaz Gazete ekibi, vatandaşlara İmamoğlu'nun tamamladığı 3 hizmeti sordu ve ilginç cevaplar aldı işte o cevaplar...
- Video Beyaz Gazete sordu İstanbullular yanıtladı! 'Ekrem İmamoğlu’nun başlayıp bitirdiği 3 adet projesini sayar mısınız? sorusuna çok ilginç cevaplar
İstanbullular, göreve geldiğinden beri hizmet yapmayan İmamoğlu'nun 3 hizmetini tabii ki sayamadı.