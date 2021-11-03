Bakan Varank duyurdu! Yerli iki koronavirüs ilacında flaş gelişme: Acil kullanım...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli koronavirüs ilaçlarındaki son durumu aktardı. Bakan Varank, "Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısı ve ilacıyla ilgili çalışmalarla ilgili
açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları şöyle:
KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik
çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi
planlıyoruz.
YERLİ AŞIDA SON DURUM
KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP
aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık
Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz.
açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları şöyle:
KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik
çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi
planlıyoruz.
YERLİ AŞIDA SON DURUM
KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP
aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık
Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz.