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Bakan Varank duyurdu! Yerli iki koronavirüs ilacında flaş gelişme: Acil kullanım...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli koronavirüs ilaçlarındaki son durumu aktardı. Bakan Varank, "Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz." dedi.

Ekleme: 3.11.2021 - 11:11 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank duyurdu! Yerli iki koronavirüs ilacında flaş gelişme: Acil kullanım...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısı ve ilacıyla ilgili çalışmalarla ilgili
açıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları şöyle:

KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik
çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi
planlıyoruz.

YERLİ AŞIDA SON DURUM

KOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP
aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık
Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz.

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