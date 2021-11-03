Bakan Varank duyurdu! Yerli iki koronavirüs ilacında flaş gelişme: Acil kullanım...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli koronavirüs ilaçlarındaki son durumu aktardı. Bakan Varank, "Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast’ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısı ve ilacıyla ilgili çalışmalarla ilgiliaçıklamalarda bulundu. Varank'ın açıklamaları şöyle:KOVİD-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinikçalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyiplanlıyoruz.YERLİ AŞIDA SON DURUMKOVİD-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLPaşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı. Faz-3 çalışmasına başlamak için SağlıkBakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz.