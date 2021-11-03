  • USD: 9,66 - 9,67
  • EURO: 11,19 - 11,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Soylu'dan dizi fragmanıyla 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 2023'te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, dizi fragmanı üzerinden erken seçim göndermesinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Soylu, "Merak etme Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan dizi fragmanıyla 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 2023'te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin
Ekleme: 3.11.2021 - 22:18 Güncelleme: 3.11.2021 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan dizi fragmanıyla 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 2023'te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, popüler yayın platformu Netflix'in ünlü yapımı La Casa de Papel isimli dizininin fragmanı üzerinden iktidarı hedef alarak, erken seçim çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yanıt verdi.

"2023'TE DE BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIĞINDA BOL BOL DİZİ İZLERSİN"
CHP liderinin "Erken seçimden kaçıyorlar" paylaşımını alıntılayan Soylu, "Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin" ifadelerini kullandı.

Instagram çöktü! Instagram DM kutusu çalışmıyor!
Bakan Soylu'dan dizi fragmanıyla 'erken seçim' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: 2023'te boyunun ölçüsünü alınca evinde bol bol dizi izlersin
Bakan Özer: 'Okulları kapalı tutma lüksümüz yok
Doğu Akdeniz’de 8 ülke Türkiye’ye karşı tatbikatta! Gözdağı vermeye kalktılar
Putin, hipersonik Tsirkon füzesi için tarih verdi!
FED faiz kararını açıkladı
AK Partili isimden dikkat çeken 'anket' açıklaması: Patlayacağını biliyorlar..
İngiltere Parlamentosunda skandal talep: PKK Kürtleri temsil eden partidir terör listesinden çıkarılsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız iddialar hakkında suç duyurusu
AK Parti'den 'Darbecilere karşı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız aynı yoldasınız
Mahkemeden esnafa güzel haber geldi! İşgalci değil kiracısınız
AK Parti iktidarı 19. yılında! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Temel ihtiyaçları depolayın' çağrısı panikletti: Marketlere akın ettiler bir seferde 300 kilo pirinç alan var
Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun’un son görüntüsü ortaya çıktı! İşte Esra Hankulu’nun son anları!
Fransız medyasından SİHA itirafı!
İçişleri'nden 'Twitch' açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' cevabı!
Çiftlik Bank’ın 2 numarası Fatih Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı! Topu Tosuncuk Mehmet Aydın'a attı
Beyaz Gazete sordu İstanbullular yanıtladı! 'Ekrem İmamoğlu’nun başlayıp bitirdiği 3 adet projesini sayar mısınız? sorusuna çok ilginç cevaplar
CHP'nin Kandil tutarsızlığı! Önce 'terörist yok' dediler sonra 'yerle yeksan edeceğiz'
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!

Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı

Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı

Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar

İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje! Youtuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri cevapladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje! Youtuber'lar sordu Bilim Kurulu üyeleri cevapladı