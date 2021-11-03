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Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, iPhone hakkında yaptığı açıklama ile gündem oldu. Wozniak, iPhone 12'den ayırt edilemez olduğunu söyleyerek, iPhone 13'ten etkilenmediğini dile getirdi.

Ekleme: 3.11.2021 - 11:17 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!
Steve Jobs ile birlikte Apple'ın kurucularından biri olan Steve Wozniak, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem olmayı başarıyor. Wozniak daha önce, Apple'ın iPhone'un 10. yılına özel olarak tasarladığı iPhone X'i almayacağını söyleyerek, bunu kanıtlamıştı. Wozniak, şimdi ise iPhone 12 ve iPhone 13'ün arasındaki fark hakkında yaptığı açıklama ile yine gündeme gelmeyi başardı.

'ARASINDAKİ FARKI ANLAYAMADIM'

Steve Wozniak, iPhone 13'e sahip olduğunu ancak iPhone 12 ile iPhone 13 arasındaki farkı anlayamadığını söyledi. Böylece iPhone 13'e ilgi çekici bir eleştiri getirmiş oldu.

Wozniak, açıklamasında 'İçindeki yazılım eski iPhone'lar için de geçerli, sanırım iyi olan kısmı bu' ifadelerine de yer verdi.

iPHONE 12 İLE iPHONE 13 ARASINDAKİ FARKLAR

iPhone 13, iPhone 12'ye benzer bir tasarıma sahip. Ancak her iki telefonu teknik açıdan ayıran bazı temel farklılıklar var. Örneğin, kameraları yeniden tasarlanan iPhone 13, Cinematic modu ve ProRes modu sunuyor.

Ayrıca iPhone 13'ün çentiği iPhone 12'ye göre daha küçük.
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