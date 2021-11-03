  • USD: 9,52 - 9,53
  • EURO: 11,04 - 11,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Daha önce hiç Yeni Zelanda'ya gitmemiş olan Amerikalı bir kadın iki hafta komada kalıp uyandıktan sonra Kiwi olarak da bilinen Yeni Zelanda’nın aksanıyla İngilizce konuşmaya başladı. Diaz'ın başına gelen olay, Texas Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 'Yabancı Aksan Sendromu' olarak biliniyor.

Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
Ekleme: 3.11.2021 - 11:32 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde 24 yaşındaki Summer Diaz, geçen yıl 25 Kasım'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu 2 hafta komada kaldı.

Diaz, 'o gün ne yaşadığı hakkında hiçbir şey' hatırlamıyordu. Doktorlar daha sonra Diaz'ın kırık pelvis ve beyin hasarı da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanmaya maruz kaldığını fark etti ve onu tıbbi komaya soktu.

Hasta 2 hafta sonunda kendine geldiğinde yönünü şaşırdığını ve kafasının karıştığını ifade etti. Diaz, başlangıçta konuşamadığını hatırlatarak, “İnsanların 'Hastanedesin Summer' dediğini duyabiliyordum” dedi.

YENİ ZELANDA AKSANIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI
Yavaş yavaş konuşmasını geri kazanan Diaz,"İnsanlarla konuşmaya çalıştığımı hatırlıyorum ve sesim farklı geliyordu" ifadelerini kullandı. Diaz, komadan çıktıktan sonra daha önce hayatında hiç gitmediği Yeni Zelanda'nın aksanıyla konuşmaya başlamıştı.

HEMŞİRELER BİLE ABD'Lİ OLDUĞUNA İNANMADI
Diaz daha sonra rehabilitasyona gitti ve burada sözlü iletişim becerilerini yeniden kazanmak için bir konuşma terapisti ile çalıştı. Konuşması düzelirken, yabancı aksanı da daha belirgin hale geldi ve sonunda hemşireler bile Diaz'ın ABD'li olduğuna inanmamaya başladı. Zamanla Diaz'ın aksanı o kadar güçlendi ki insanlar nereli olduğunu sorgulamaya başladı.

''ÇOK ŞAŞKINIM''
Daha önce erkek arkadaşında da olan, iyi bir İngiliz aksanı olduğunu kaydeden kadın, bir ara Fransız ve Rus aksanı olduğunu ve şu an ise Avustralya veya Yeni Zelanda aksanının yerleştiğini dile getirdi. Diaz, ''Daha önce Yeni Zelanda'ya gitmedim ama onların aksanıyla konuşuyorum. Çok şaşkınım'' diyor.

Hastanede ve rehabilitasyonda yaklaşık bir ay geçirdikten sonra eve dönecek kadar sağlıklı bulunan Diaz, ayakta tedavi görmeye başladı. Bu süre zarfında internet araştırması ve bir MRI kombinasyonu yoluyla “yabancı aksan sendromu” ndan muzdarip olduğunu keşfetti.

YABANCI AKSAN SENDROMU
Diaz'ın başına gelen olay, Texas Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 'Yabancı Aksan Sendromu' (FAS) olarak biliniyor. Tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan sendrom, zamanla kaybolabiliyor.
Millete hizmet yolunda 19 yıl
Meral Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
Başkan Erdoğan'dan girişimcilik mesajları!
New York'a Türk dostu belediye başkanı! Eric Adams seçimi kazandı
Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu: İşte Kasım 2021 kira artış hesaplaması
Pendik'teki binada patlama: 1 kişi yaralandı
TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!
Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!
MİT'in Rus casuslarına operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Suikast talimatını görüntülü görüşmede aldı
Ahmet Davutoğlu: Osman Kavala serbest kalacak
Cem Yılmaz'dan HDP'li Selahattin Demirtaş ve 'Kızıl Soros' Osman Kavala'ya destek! 'Bir ülkede böyle şeyler olmamalı'
Kene popülasyonu patlama yapabilir!
Hakan Bayrakçı'dan CHP'ye tezkere tepkisi
AK Parti'nin masasındaki Z kuşağı anketi!
Hazine destekli kredi: Esnafa 3 yılda 90 milyar TL
Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
İç savaş an meselesi
Denizin ortasında, ölümün kıyısında! Türkiye 'DUR' dedi
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!

Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı

Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı

Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar

İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...