Altın yatırımcıları Fed kararına odaklandı!

Küresel çapta enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarında görülen artışlar enflasyonu körüklerken, bu durum ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentileri törpülüyor.Tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları petrol ve doğal gaz gibi emtia fiyatlarının yükselmesine neden olurken, fosil yakıtlarda dışa bağımlı olan ülkelerde enflasyonu artırıyor. Bu durum en çok Avrupa ülkelerini etkiliyor, Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesinde seyrederken, Almanya'da ise 28 yılın en yükseğinde bulunuyor.Öte yandan en son açıklanan rakamlara göre ABD'de enflasyon aylık ve yıllık bazda yükselmişti. ABD'de enflasyon 13 yılın en yüksek seviyesinde seyrederken, bu durum Fed'in atacağı adımları etkiliyor.Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamalarda her defasında enflasyon ve istihdam hedefinden bahsediyor. Ekonomik toparlanmaya ilişkin iki önemli çıpa olan bu veriler Fed'in atacağı politika adımlarına yön veriyor.ALTINDA ROTA BUGÜN ŞEKİLLENECEKÖte yandan bugün Fed cephesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda faiz oranları ve varlık alımlarına ilişkin önemli kararlar alınacak. Fed'in faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında azaltıma gitmesi bekleniyor.Fed bir önceki toplantısında varlık alım programında azaltıma kasım veya aralık aylarında başlanabileceğini belirtmişti.Fed piyasa beklentisi doğrultusunda varlık alım programında azaltıma erken bir tarihte başlarsa bu durumda dolarda güçlenme hızlanabilir ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler görülebilir.ONS ALTIN KRİTİK GÜNDE GERİLİYORGeçtiğimiz güne 1794 dolardan başlayan ons altın, satıcılı bir seyir izleyerek 1789 dolardan kapandı.Bugün ise 1788 dolardan açılan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.48 oranında düşüşle 1781 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1778 dolar, en yüksek ise 1789 dolar seviyeleri görüldü.GRAM ALTIN HAFİF YÜKSELİYORSalı gününe 549.9 liradan başlayan gram altın, primli bir seyir izleyerek 551.9 lira seviyesinden kapandı.Bugün ise 551.9 liradan açılan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.20 oranında yükselişle 551.8 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 549 lira, en yüksek ise 552 lira seviyeleri görüldü.