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Akşener’den CHP’li Tanrıkulu da ‘Kürdistan’ ifadesine sessiz kaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt ziyareti sırasında 'Burası Kürdistan, ne yazık ki Meclis bunu inkar ediyor' diyen esnafa yeterli tepkiyi göstermemesinin ardından, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’da Muş’ta Kürdistan’ı savunan vatandaşa tepki göstermedi.

Akşener’den CHP’li Tanrıkulu da ‘Kürdistan’ ifadesine sessiz kaldı
Ekleme: 3.11.2021 - 23:36 Güncelleme: 3.11.2021 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
Akşener’den CHP’li Tanrıkulu da ‘Kürdistan’ ifadesine sessiz kaldı
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Muş gezisi sırasında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaş CHP'li Tanrıkulu'na "Diğerleri bizi inkar ediyor Kürtleri inkar ediyor, geçen gün Batman'da biri benim dilim Kürtçedir dedi. Burası Kürdistan'dır dedi adam hemen tutuklandı yanlış biz şey yok. Biz Kürt asıllı insanlarız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız" dedi.

TEPKİ GÖSTERMEDİ

Kürdistan ifadesine tepki göstermeyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Burası Muş biz Türkiye genelinde siyaset yapıyoruz Türkiye'de herkesin bir arada olmasını savunuyoruz parti olarak ve bunun da sonuçlarını alıyoruz. Endişe etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun yer aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

AKŞENER DE SESSİZ KALMIŞTI

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Siirt ziyareti sırasında bir esnafın, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz varız. Senin bulunduğun yer şu an Kürdistan'dır. Ne yazık ki Meclis'te Kürdistan inkar ediliyor." sözlerine sessiz kalması büyük tepki çekmişti.
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Akşener’den CHP’li Tanrıkulu da ‘Kürdistan’ ifadesine sessiz kaldı
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