AK Parti'nin masasındaki Z kuşağı anketi!

AK Parti, 16 Kasım’da Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi yerleşkesinde yeni açılan Başkent Millet Bahçesi’nde Belediyeler Gençlik Festivali düzenlemeye hazırlanıyor. Bu arada AK Parti’nin “Z” kuşağına yönelik yeni bir anket yaptırdığı, anket kapsamında “Hayatta ne için mücadele etmeye değer?” sorusuna gençlerin yüzde 70’inin “Vatan, millet, bayrak ve din için mücadele ederim” yanıtını verdiği öğrenildi.AK Parti kaynakları, Türkiye’nin dört bir yanında Z kuşağına yönelik faaliyetlere ağırlık verildiğini söylerken, “Gençlerin AK Parti’ye karşı ilgisinin az olduğu, partinin gençlere erişemediği” yönündeki iddiaların “algı çalışması” olduğunu savundu.Kaynaklar, “AK Parti olarak, yaptığımız anket çalışmalarında devamlı olarak gençliğin beklentilerinin, hedeflerinin, fikirlerinin, taleplerinin neler olduğunu; icraatlarımızda neleri eksik görüp nelere tam puan verdiklerini sürekli ölçüyoruz. AK Parti’nin Z kuşağı ile ilgili bir destek sorunu yok. Yalnızca gençlerin AK Parti’ye alâkasını nasıl daha da artırabileceğimiz üzerine yeni çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanı’nın gençler üzerindeki etkisi hâlâ büyük. Bu nedenle gençlerle buluşma programları sıklaştırılacak” değerlendirmesini yapıyor.16 KASIM’DA GENÇLİK FESTİVALİErdoğan’ın 6 Kasım’da Batman ve Siirt’te, 13 Kasım’da Çanakkale’de, 16 Kasım’da Ankara’da ve 26 Kasım’da İzmir’de gençlerle bir araya geleceği belirtiliyor.Gençlik buluşmaları kapsamında 16 Kasım’da Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapacağı Belediyeler Gençlik Festivali düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi yerleşkesinde yeni açılan Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte AK Partili 804 belediye stant kuracak; gençlere yönelik faaliyetlerini anlatacak. Sanatçıların sahne alacağı programda gençler sosyal medya fenomenleri ile bir araya gelecek; yarışmalar tertiplenecek.ÇARPICI ANKETAK Parti kaynakları, Z kuşağına yönelik yaptırdıkları yeni ankette, “Hayatta ne için mücadele etmeye değer?” sorusuna gençlerin yüzde 70’inin “Vatan, millet, bayrak ve din için mücadele ederim” yanıtını verdiğini; “Kariyerim, geleceğim için mücadele ederim” diyenlerin oranının ise yüzde 10’da kaldığını söyledi. Kaynaklar, AK Parti’nin anketinde seçimlerde “AK Parti’ye oy veririm” diyen gençlerin oranının ise yüzde 40 olduğunu ifade etti.