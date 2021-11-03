AK Parti iktidarı 19. yılında! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının 19. yıl dönümü kapsamında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'HİZMET YARIŞINDA ASLA FİRE VERMEDİK''19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik''ÜNİVERSİTEMİZİN OLMADIĞI İL YOK'Eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi. 207 üniversiteye çıkardık. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. Her ilde üniversite var. Bu şı anlama geliyor; artık her ilde üniversiteviz var. Anadolu'nun her ilin bizim yavrularımız, Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Oradaki üniversitede okuyacak. Şırnak'ta, Van'da okuyacak.ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİHastanelerimize bakıyorsunuz. Hastanelerimizin oılmadığı il yok. Şehir hastanelerimiz var. Bundan daha iyi hizmet olur mu? Kovid-19 sürecinde bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Bu hastanelerle birçok sıkıntıyı aştık.'DOĞAL GAZI ÇIKARMAYA BAŞLADIĞIMIZ ANDA MÜJDEYİ VERECEĞİM'Enerji olayında da Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış durumda. Karadeniz'de doğal gaz olayında attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, Doğal gazı çıkardığımız anda müjdeyi vereceğim. O doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin değil vatandaşımızın da kasasına girecek.Sizlere de şahsım ve heyetim adına çok teşekkür ederim.'