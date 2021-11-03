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Beyaz Gazete
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AK Parti'den yeni anket! Gençlerin yüzde 70'i 'Hayatta ne için mücadele etmeye değer?' sorusuna aynı yanıtı verdi...

AK Parti'ye karşı ilgisinin az olduğu, partinin gençlere erişemediği yönündeki iddialar yapılan anket ile çürütüldü. Gençlerin yüzde 40'ı AK Parti'ye destek verdiğini bildirirken, CHP'ye destek verenlerin oranı yüzde 20'de kaldı. Gençlerin yüzde 70'i, "Hayatta ne için mücadele etmeye değer?" sorusuna aynı yanıtı verdi.

Ekleme: 3.11.2021 - 11:50 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
AK Parti, gençlik hareketi başlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği dev organizasyonda 16 Kasım'da Ankara'da gençlerle büyük şölende buluşacak. Yerel Yönetim Gençlik Festivali adı altında düzenlenecek etkinlik geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak Etkinlikte AK Partili 840 belediye stant kuracak, gençlere yönelik yaptıkları faaliyetlerin tanıtımını yapacak. Gençler ilgi alanlarına göre belediyelerden destek alacak. Binlerce gencin katılması beklenen etkinlikle Alişan başta olmak üzere sevilen sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri sahne alacak. Gençler arası yarışmalar düzenlenecek.

'HAYATTA NE İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEĞER?' SORUSUNA GENÇLERİN YÜZDE 70'İ BU YANITI VERDİ

Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla gençlere ulaşırken, gençlerin AK Parti'ye karşı ilgisinin az olduğu, partinin gençlere erişemediği yönündeki iddialar ile ise anket çalışmalarıyla çürütüldü. Gençlerin yüzde 40'ı AK Parti'yi desteklerken en yakın rakibi CHP'yi destekleyen gençlerin oranı ise yüzde 20'de kaldı. 'Hayatta ne için mücadele etmeye değer?' sorusuna gençlerin yüzde 70'i 'Vatan, millet, bayrak ve din için mücadele ederim' yanıtını verirken, 'Kariyerim, geleceğim için mücadele ederim' diyenlerin oranının ise yüzde 10 oldu.

'GENÇLERLE AYNI DİLİ KONUŞUR, ONLARI ANLARIZ'

Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilgisinin oldukça fazla olduğunu belirten AK Parti kaynakları, bu nedenle Cumhurbaşkanının gençlerle buluşma programlarının sıklaştırılacağını ifade etti.

Erdoğan talimatı ile AK Parti gençler için 'Z kuşağı' ifadesini kullanmıyor. Erdoğan, daha önce yaptığı konuşmalarda 'Gençleri x, y, z kuşağı diye ayırmayın bizim için gençlik var. Gençlerle aynı dili konuşur, onları anlarız' demişti.
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