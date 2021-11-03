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Beyaz Gazete
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AK Parti'den 'Darbecilere karşı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız aynı yoldasınız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "15 Temmuz'da darbecilere karşı çıktık" açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP liderinin 15 Temmuz gecesi televizyon karşısında kahve yudumlayan iki kişiden biri olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Hepimiz biliyoruz ki siz 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız, aynı yoldasınız, aynı hedef birliği içerisindesiniz" dedi.

AK Parti'den 'Darbecilere karşı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız aynı yoldasınız
Ekleme: 3.11.2021 - 18:58 Güncelleme: 3.11.2021 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den 'Darbecilere karşı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız aynı yoldasınız
FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirmek istediği darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine giden ve yaşananları televizyon karşısından takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o gece darbecilere karşı çıktığını ifade ederek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" dedi.

"FETÖ İLE KOL KOLASINIZ, AYNI YOLDASINIZ"
CHP liderinin söz konusu çıkışını değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hepimiz biliyoruz ki siz 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız, aynı yoldasınız, aynı hedef birliği içerisindesiniz." dedi.

Bir tarafta milletin tarihi, inancı ve ufkuyla hizmete doymayan, bir tarafta da millete kurgu, kumpas ve yalan siyasetiyle yön vermeye çalışan anlayış olduğunu belirten Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği anlayış, bu anlayış. Daha dün ne demişti Sayın Kılıçdaroğlu? '15 Temmuz darbesine karşı geldik.' demişti. Bir gerçek ancak bu kadar çarpıtılabilir. 15 Temmuz'u televizyon karşısında kahvesini yudumlayarak içen iki kişi vardı. Bir tanesi Osman Kavala'nın arkadaşı Henri Barkey, bir tanesi de Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu milletimiz unuttu mu zannediyorsunuz? Gerçekleri ters düz ederek algıyla, yalanla dolanla hakikatleri eğip bükemez, değiştiremezsiniz. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na ifade ediyoruz ki sizin sinsi siyasetiniz, sizin müstemleke siyasetiniz, sizin emperyalistlerle iradenizi tevhit ettiğiniz siyasetiniz bu millete Haziran 2023'te çarpacak ve sizi bir daha hiç çıkmaksızın o sandığa mutlaka gömecek."

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİNİ CHP'NİN BAŞINA GETİRENLERE DİYETİNİ ÖDÜYOR"
15 Temmuz'da bütün milletin kenetlenip darbe ve işgal girişimine "dur" dediğine dikkati çeken Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu kendisini CHP'nin başına getirenlere diyetini ödüyor. Başından beri FETÖ'yle ve maalesef emperyalistlerle iradesini tevhit etmiş vaziyette siyaseti yürütüyor. Türkiye'nin aleyhine duruş sergiliyor. Bu net bir durumdur. Sonuç itibarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını yürüttüğü, milleti aslında kandırma ittifakı, Allah'ın izniyle başarılı olamayacak. Kendi aralarındaki danışıklı dövüşle, görev dağılımıyla HDP'nin İYİ Parti ile olan ilişkisi, CHP'nin üzerinden kurulmuş bu kurgu ve kumpas siyasetiyle mutlaka bir noktada tükenecek. CHP, HDP ve İYİ Parti arasındaki o gizli ittifak aslında iyot gibi açığa çıktı. Bu manada Türkiye 84 milyon insanıyla bir ve beraber olarak, eşit yurttaşlar olarak, en demokratik, en özgürlükçü, en müreffeh şekilde ilelebet payidar olacaktır. Hiç kimse vatanımızdan asla bir çakıl taşı tanesi kadar bir yer kopartamaz. Ermeni terör örgütü ASALA'nın yerini alan terörist başı PKK'nın ortaya koyduğu siyasete alet olan, PKK ve FETÖ'nün emrine giren muhalefete Çankırı'dan sesleniyorum, kendinize gelin. CHP'nin içinde bulunan, vatanını, milletini, devletini seven değerli seçmenler, Kılıçdaroğlu'nun kimlerle iş tuttuğunu, Türkiye'yi nereye götürmek istediğini lütfen iyi görünüz."

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