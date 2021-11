Adana’da yürekleri ağıza getiren olayla ilgili flaş gelişme! Uçağın önüne atlamışlardı

Adana'da önceki gün yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 120 kaçak göçmenden 21'i polisten kaçarak Adana Havalimanı'na girdi.Aprona girerek yolcu uçağına doğru koşmaya başlayan göçmenler yakalandı.Göçmenleri ülkeye soktuğu ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen, 120 kaçak göçmen işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.TATVAN'DAN ANKARA'YAAdana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park Alanında uygulama başlattı.Polis, bir süre sonra Tatvan'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen tırı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Tırın dorsesinde 111'i Afganistan, 8'i Pakistan ve 1'i Bangladeşli olduğu öğrenilen 120 kaçak göçmen olduğu belirlendi.UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK AKSADIEkipler, tırı Şakirpaşa Polis Merkezine götürdüğü sırada 21 kaçak göçmen kaçıp Adana Havalimanı'na girdi. Şüpheliler, havalimanında kaçmaya çalışırken özel bir şirkete ait uçak o sırada iniş yaptı. Pilot, göçmenleri görünce piste durup beklerken güvenlik güçleri kısa sürede kaçan 21 şüpheliyi tek tek yakaladı. Bu anlarda bir cep telefonu tarafından an be an görüntülendi.BİRİ KADIN 3 KİŞİ GÖZALTINDAYaşanan olay sebebiyle havalimanında uçak seferlerine geçici olarak aksadı. Olayla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kaçak göçmenleri getiren Aydın K. Hanım A. ve Muharrem K. gözaltına alındı.1'i kadın 3 zanlının sorgusu devam ederken 120 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler sınır dışı edilecek.