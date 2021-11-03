Adalar'da 'İttifak' çatırdadı! İYİ Parti’den Adalar’da CHP’ye bir suç duyurusu daha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi hukuki hiçbir gerekçe olmadan Adalar Büyükada İskelesi'nin üst kısmında bulunan Türkiye Gençlik Vakfı'nın ilçe temsilciliğini Zabıta ve CHP Adalar İlçe örgütü aracılığıyla 5 Ekim'de işgal etti. 27 saat süren işgalin ardından İYİ Parti Adalar İlçe Teşkilat Başkanı Ozan Narman, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat hakkında suç duyurusunda bulundu.Daha önce Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül için "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" yorumunu yaptıktan sonra Adalar Belediyesi resmi hesabından "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" cevabı verilen Narman, CHP Adalar İlçe Başkanı Akpolat'ın TÜGVA olayına ilişkin siyasi şov yaptığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.'KOLUNDA MÜZMİN BİR SAKATLIK VAR MAĞDURU OYNADI'TÜGVA işgalinin sonlandırıldığı anlarda CHP Adalar İlçe Başkanı Akpolat'ın kolunu incittiği iddiası ve günlerce sargıyla dolaşıp sosyal medyada paylaşılması olayına da değinen Narman, "Bu konuyla alakalı kapı kapı gezerek araştırma yaptım. Topladığım bilgiler dahilinde bu konuyla ilgili Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına Canan Kaftancıoğlu, Erdem Gül, Ali Ercan Akpolat ve Adalar Belediyesi sosyal medya hesabını yöneten hakkında suç duyurusunda bulundum.Çünkü ben doğma büyüme Adalıyım. Önceden planlanarak organize bir şekilde polise saldırı düzenlendi. İBB zabıtaları 'akülü araçları toplayacağız' diye Adalara getirilip zabıta müdürü tarafından TÜGVA'nın yerine yönlendirerek polisle karşı karşıya getirildi. Bu bizim gibi vatan/millet sevdalılarını derinden üzdü. Hepsinin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum.Şu an dosya Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Savcı Bey inceliyor sanırım veya bugünlerde bakacak. Bakalım sonuç ne olacak? Ercan Akpolat'a gelirsek. O konuyla da ilgili bir araştırma yaptım. Olay günü bir itiş kakış oluyor. Bir kadın yere düşüyor. Polis kadını kaldırmak isterken polisin yardımını istemeyip yanındaki arkadaşına "Benim resmimi çek" diyor. Kısacası burada olanlar planlı. Ercan Akpolat'ın ise kolunda müzmin bir sakatlık var. Olaydan 4 gün önce arkadaşlarına "Kolum ağrıyor" diyor. Olay günü Canan Kaftancıoğlu talimatıyla anakaraya hastaneye gönderiliyor, rapor almak için. Bunlar özel bir hastaneye gitmişler ama rapor alamamışlar. Hastaneden hastaneye sevk oluyor "Başkanımızı dövdüler" diye. Hastaneye sadece giriş görünüyor, detayı yok. Uygulanmış tedavi veya yazılmış ilaç yok, o gün ve birkaç gün içinde. Tamamen yalan. Çünkü Ali Ercan Akpolat Twitter hesabından yaralandığı iddia ettiği koluyla slogan atıyor. Burada amaç mağduru oynamak. Ercan Akpolat bir hafta boyunca kolu sargılı bağlı oldukları dernekleri gezdi. Siyasi şov yaptı, insanları kışkırttı. Rapor yok, yaralanma yok varsa yayınlasınlar görelim" diye konuştu.