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ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB’li gözaltına alındı

İstanbul Sarayburnu’nda demirleyen ABD donanmasının 6. filosuna ait ‘USS Mount Whitney’ adlı amfibi komuta kontrol gemisinden inen bir görevlinin başına çuval geçirilmesi eylemiyle ilgili Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 17 kişi gözaltına alındı.

ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB’li gözaltına alındı
Ekleme: 3.11.2021 - 12:07 Güncelleme: 3.11.2021 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB’li gözaltına alındı
ABD donanmasının 6. filosuna ait ‘USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi, önceki akşam İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirlemişti. Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'nı geçerek Karadeniz’e geçmesi planlanan gemi personellerinden bazıları, İstanbul'da karaya ayak basarken, TGB tarafından ABD karşıtı eylem yapıldı.

TGB: “AMERİKAN ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİK”

Gemi personellerinden birinin başına çuval geçiren TGB'liler, eylemi sosyal medyadan duyurarak, “Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik… ABD'nin kaos planlarına, Amerika'nın taşeronları FETÖ ve PKK'ya, Türkiye'yi kuşatmak isteyen üslerine, on düvele karşı, mazlum milletlerin katili, yenilen ABD'ye bir kez daha çuvalımızı geçirdik” açıklamasında bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı. Eylemde yer aldığı belirlenen 17 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerince yakalanan eylemciler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden 17 kişinin bugün adliyeye gönderileceği belirtildi.
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