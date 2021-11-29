  • USD: 12,66 - 12,68
  • EURO: 14,28 - 14,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkında görüşünü AYM'ye sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkında görüşünü AYM'ye sundu
Ekleme: 29.11.2021 - 16:40 Güncelleme: 29.11.2021 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkında görüşünü AYM'ye sundu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu.

Başsavcı Şahin, HDP'nin 5 Kasım'da yazılı ön savunmasını Yüksek Mahkemeye vermesinin ardından davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü tamamladı.

Esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sunan Şahin, iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı.

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "HDP'nin temelli kapatılması talebiyle açılan davaya ilişkin olarak özetle, davalı partinin ön savunmasında belirtilen itiraz ve taleplerin reddi, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği anlaşılan HDP'nin temelli kapatılması, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleriyle neden olan iddianamemizde açık kimlik ve üyelik bilgileri ile partideki görevleri belirtilen kişilerin temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına karar verilmesi istemlerini içeren esas hakkındaki görüşümüz Anayasa Mahkemesine sunulmuştur." denildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığnın esas hakkındaki görüşü, HDP'ye gönderilecek, parti esas hakkındaki savunmasını hazırlayacak.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bütün bu aşamalarda istenebilecek ek süre taleplerini de Anayasa Mahkemesi değerlendirecek.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen konuştu: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
İstanbul valiliğinden flaş fırtına açıklaması!
İzmir'de zam yağmuru! İşte İZSU’nun içme suyuna yapacağı zam oranı
Ve netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı HDP'nin kapatılması davasında esas hakkında görüşünü AYM'ye sundu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Lodos nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
Cinsel saldırı suçundan 34 yıla kadar hapsi isteniyordu! CHP'li Başkan Ender Sevinç gözaltında
Mehmet Sevigen CHP’den ihraç edildi!
Esenyurt'ta fırtınada uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü! Anneden acı haber
Ali Babacan, ABD tarafından yüz binlerce dolar fonlanan Medyascope'u övdü: Özgür medya
Lodos Çatalca'da saat kulesini devirdi
Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı
Başkan Erdoğan'dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok
Herkesin gözü kulağı orada! Müjdeli haber geldi: Türkiye, Karadeniz’de ikinci doğalgaz rezervi buldu
Elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı
'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!
Başkan Erdoğan Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesajla katıldı
Sivas'ta korkutan kaza! 5 ağır yaralı!
İzmir'i fırtına vurdu! CHP'li Soyer önlem almadı vatandaş mağdur oldu...
LGBT'li vatan haini Barbaros Şansal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti! Sedef Akbaş gülümsedi...
Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

30 yıl boyunca kılık değiştirmiş! Sahte hemşire ülkeyi hayrete düşürdü

30 yıl boyunca kılık değiştirmiş! Sahte hemşire ülkeyi hayrete düşürdü

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı

Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı

Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı! 'Çıplak fotoğraf' şantajı

Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı! 'Çıplak fotoğraf' şantajı