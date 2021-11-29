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Yargı 11. Bölüm Özeti! Yargı 11. Bölümde Neler Oldu?

Pazar akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisi 11. bölümü ile ekrana geldi. Yargı dizisi son bölümünde Ceylin, Ilgaz'a duygularını açıklayınca Engin intikam planına başladı. Peki Yargı 11. Bölümde Neler Oldu? İşte Yargı 11. Bölüm Özeti!

Ekleme: 29.11.2021 - 12:26 Güncelleme: 29.11.2021 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Yargı 11. Bölüm Özeti! Yargı 11. Bölümde Neler Oldu?
Sevilen dizi 'Yargı' 11.bölümüyle ekrana geldi. Pazar akşamı yayınlanan sevilen dizi 'Yargı'nın son bölümünde Ceylin, Ilgaz'a duygularını açıklarken Engin intikam planını devreye soktu. Peki Yargı 11. Bölümde Neler Oldu? Sizler için Yargı 11. Bölüm Özeti yazdık.

Yargı 11. Bölüm Özeti! Yargı 11. Bölümde Neler Oldu?

Yargı 11. Bölümde Neler Oldu?


Ceylin ve Ilgaz, sesli mesajın ardından sona erdiğini düşündükleri kabusun aslında yeni başladığını fark ettiler. Enjin, kendisine zarar verdiğini düşündüğü herkes için, özellikle de onlar için bir plan yaptı. Ceylin ve Ilgaz bu sarmalın merkezinde duruyor.

Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılaştıkları tüm sorunu kimseye haber vermeden çözmeye başladılar. Ancak bu süreç onları ummadıkları büyük sorunlar ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Kalplerinin derinliklerinden yükselen öfkeyi kontrol edebilecekler mi? Yoksa bu öfke bir yangına neden olur mu?

Ilgaz ve Ceylin, bir yandan Engin'in tehditleriyle, diğer yandan taraf oldukları davayla uğraşırken, geçmiş düğümleri yeniden ortaya çıkar. Bu durum onları zalim bir keşkenin kollarına düşürse de şimdi ikisini de çok zor bir seçim beklemektedir.

Yargı 11. Bölüm Özeti! Yargı 11. Bölümde Neler Oldu?

Yargı 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?


Yargı dizisi dün akşam 11. Bölümüyle ekranlara geldi. Yargı son bölümde yaşanan gelişmelerle izleyicileri ekrana kilitledi. Peki Yargı 12.Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
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