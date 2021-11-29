Yargı 11. Bölüm Özeti! Yargı 11. Bölümde Neler Oldu?

Yargı 11. Bölümde Neler Oldu?



Yargı 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?



Sevilen dizi '' 11.bölümüyle ekrana geldi. Pazar akşamı yayınlanan sevilen dizi 'Yargı'nın son bölümünde Ceylin, Ilgaz'a duygularını açıklarken Engin intikam planını devreye soktu. Peki? Sizler içinyazdık.Ceylin ve Ilgaz, sesli mesajın ardından sona erdiğini düşündükleri kabusun aslında yeni başladığını fark ettiler. Enjin, kendisine zarar verdiğini düşündüğü herkes için, özellikle de onlar için bir plan yaptı. Ceylin ve Ilgaz bu sarmalın merkezinde duruyor.Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılaştıkları tüm sorunu kimseye haber vermeden çözmeye başladılar. Ancak bu süreç onları ummadıkları büyük sorunlar ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Kalplerinin derinliklerinden yükselen öfkeyi kontrol edebilecekler mi? Yoksa bu öfke bir yangına neden olur mu?Ilgaz ve Ceylin, bir yandan Engin'in tehditleriyle, diğer yandan taraf oldukları davayla uğraşırken, geçmiş düğümleri yeniden ortaya çıkar. Bu durum onları zalim bir keşkenin kollarına düşürse de şimdi ikisini de çok zor bir seçim beklemektedir.Yargı dizisi dün akşam 11. Bölümüyle ekranlara geldi. Yargı son bölümde yaşanan gelişmelerle izleyicileri ekrana kilitledi. Peki Yargı? Yargı 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.