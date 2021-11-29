  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...

Yazar Maia Ece Ergönenç'in hayatı, platonik âşık Hamza Ş. yüzünden adeta kâbusa döndü. Yardım çağrısında bulunan Ergönenç, "Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var" dedi. İşte Maia Ece Ergönenç'in yaşadığı sapık kabusu ve yardım isteyen ünlü yazarın anlattıkları...

Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...
Ekleme: 29.11.2021 - 09:36 Güncelleme: 29.11.2021 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...
Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

ÜNLÜ YAZARIN SAPIK KABUSU: 'YALVARIRIM KURTARIN'

İddiaya göre, Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı. Yazar Ece Ergönenç kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi tarafından tehdit ediliyor. Ergönenç ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen hergün sosyal medya üzerinden mesaj yazıyor. Hayatının her aşamasının olumsuz etkilendiğini, korkudan sokağa çıkamaz olduğunu söyleyen Ece Ergönenç yaşadıklarını anlattı:





ONUN ADEM BENİM HAVVA OLDUĞUMU SÖYLÜYOR VE BUNLARI HATIRLAMAK İÇİN ÖLMEM GEREKİYORMUŞ!

'5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var. Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor.



YARDIM EDİN

Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor. Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor. Çok korkuyorum. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın.'



Yazar Ece Ergönenç sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıp takipçileriyle etkileşim içerisindeydi. Bundan 5 yıl kadar önce bir takipçisi onu ekledi mesajlar atmaya başladı. İlk zamanlar pek kale almayan Ergönenç mesajların içeriği tedirgin edici olunca soluğu karakolda aldı. Ancak ne şikayet ne de uzaklaştırma kararı takipçi Hamza Ş.'yi ısrarından geri adım attırmadı.

İddiaya göre şikayetçi olunca giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgiler ışında Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı. Yaşadığı koru dolu zorlu süreci anlatan Ergönenç şunları söyledi;



5 YILDIR AMANSIZ TAKİP

'Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Onlarca kez şikayet ettim. Mesajlarını çıkarıp polise götürdüm. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Adresime çiçek gönderdi. O da yetmez gibi evimin yakınlarından fotoğraflar atıp durdu. En korkuncu da şizefreni olması. Benim kendisi ile bir ilişki yaşadığımı ancak benim hatırlamadığımı öne sürüyor. Öyle ki iki oğlumun da kendisinden olduğunu söylüyor' dedi.



AKIL DIŞI İDDİALAR

Şahsın kendisini Hz Adem Ergönenç'i ise Havva olarak gördüğünü söyleyen mesajlar attığını aktaran Yazar Ergönenç; '3. Bir çocuğumuzun olduğunu söylüyor. Çok ürkütücü, benim bunları doğmadan önce ona söylediğimi ancak hatırlamadığımı söylüyor. Hatırlamak içinde benim bu dünyadan gitmem gerektiğini ancak o zaman hatırlayabilirsin diyor.' Dedi.

ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR

Bana öyle şeyler yazıyor ki korkudan mesajlara bakamıyorum yüzlerce hesap engelledim; 'Bana sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak. Diyor seni ışık bedenine kavuşturacağım diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bu başka ne demek olabilir. İlk başlarda bu mesajların tehdit olmadığını da söyledi polisler ama son birkaç yıldır artık kale alıyorlar uzaklaştırma veriyorlar ama yine bir çözüm değil. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ben ömrümün tamamını emniyetten koruma kararını uzatark yaşamak istemiyorum' dedi.
Deutsche Welle'nin 'asimilasyon' algısına Çerkesler'den yanıt: Bizden hain çıkmaz
İstanbullular çözüm bekliyor: Altunizade metrobüs durağı yine kilit
TÜİK açıkladı: İhracatta büyük artış
Evlenene devletten 16 bin 394 TL! Yeni yılda artacak! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat
Terör örgütü PKK yıktı devlet yeniden yaptı! Sur, bir başka güzel oldu
İran'dan flaş Türkiye açıklaması!
Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...
Financial Times, TL'nin değeri konusunda Erdoğan'ı hedef aldı
Otomotivde yeni dönem! Sıfır yok, ikinci el pahalı olunca...
Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Özcan ve Karaca için karar günü!
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler...
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
DW'nin 'nin 'asimilasyon' algısına Çerkeslerden tokat gibi yanıt: 'Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz, hep seninleyiz Türkiye'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
Almanya'da terör örgütü PKK yanlıları yürüyüş düzenledi!
Başkan Erdoğan, 'Engelleri birlikte aştık' programında konuştu
HDP'li Sezai Temelli'den gençlere skandal çağrı: HDP'nin rektörü Öcalan'ı okuyun
Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Bu illerde konut alanlar yaşadı! İstanbul’u bile geride bıraktı

Bu illerde konut alanlar yaşadı! İstanbul’u bile geride bıraktı

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!

Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!