Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...

Ünlü yazar Ece Ergönenç, kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi Hamza Ş. tarafından tehdit ediliyor. Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.İddiaya göre, Ergönenç'in şikâyeti üzerine giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgilerden Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı. Yazar Ece Ergönenç kendisine 5 yıldır platonik aşk besleyen sapık takipçisi tarafından tehdit ediliyor. Ergönenç ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen hergün sosyal medya üzerinden mesaj yazıyor. Hayatının her aşamasının olumsuz etkilendiğini, korkudan sokağa çıkamaz olduğunu söyleyen Ece Ergönenç yaşadıklarını anlattı:'5 yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var. Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor.Hatta üçüncü bir çocuğumuzun daha olduğunu söylüyor. Bunları hatırlamam için benim ölmem gerektiğini söylüyor. Evimi biliyor, çocuklarımın okulunu biliyor. Çok korkuyorum. Bana ve çocuklarıma zarar vermesinden korkuyorum. Yetkililere sesleniyorum; yalvarırım beni bu adamdan kurtarın.'Yazar Ece Ergönenç sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıp takipçileriyle etkileşim içerisindeydi. Bundan 5 yıl kadar önce bir takipçisi onu ekledi mesajlar atmaya başladı. İlk zamanlar pek kale almayan Ergönenç mesajların içeriği tedirgin edici olunca soluğu karakolda aldı. Ancak ne şikayet ne de uzaklaştırma kararı takipçi Hamza Ş.'yi ısrarından geri adım attırmadı.İddiaya göre şikayetçi olunca giden mahkeme kararlarının ardından sapık takipçi dosyada yer alan bilgiler ışında Ergönenç'in evinin adresini de öğrendi. Bu kez takip daha yakından olmaya başladı. Yaşadığı koru dolu zorlu süreci anlatan Ergönenç şunları söyledi;'Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Onlarca kez şikayet ettim. Mesajlarını çıkarıp polise götürdüm. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Adresime çiçek gönderdi. O da yetmez gibi evimin yakınlarından fotoğraflar atıp durdu. En korkuncu da şizefreni olması. Benim kendisi ile bir ilişki yaşadığımı ancak benim hatırlamadığımı öne sürüyor. Öyle ki iki oğlumun da kendisinden olduğunu söylüyor' dedi.Şahsın kendisini Hz Adem Ergönenç'i ise Havva olarak gördüğünü söyleyen mesajlar attığını aktaran Yazar Ergönenç; '3. Bir çocuğumuzun olduğunu söylüyor. Çok ürkütücü, benim bunları doğmadan önce ona söylediğimi ancak hatırlamadığımı söylüyor. Hatırlamak içinde benim bu dünyadan gitmem gerektiğini ancak o zaman hatırlayabilirsin diyor.' Dedi.Bana öyle şeyler yazıyor ki korkudan mesajlara bakamıyorum yüzlerce hesap engelledim; 'Bana sana öyle bir şey yapacağım ki bütün televizyonlar seni konuşacak, seni herkes tanıyacak. Diyor seni ışık bedenine kavuşturacağım diyor. Resmen beni öldürmekle tehdit ediyor. Bu başka ne demek olabilir. İlk başlarda bu mesajların tehdit olmadığını da söyledi polisler ama son birkaç yıldır artık kale alıyorlar uzaklaştırma veriyorlar ama yine bir çözüm değil. Bu adamın adli akıl hastanesine yatması lazım. Ben ömrümün tamamını emniyetten koruma kararını uzatark yaşamak istemiyorum' dedi.