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Beyaz Gazete
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Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa etti

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in görevinden istifa ettiği açıklandı.

Ekleme: 29.11.2021 - 19:48 Güncelleme: 29.11.2021 - 19:56 / Editör: Ozge Selin
Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa ettiSosyal medya ağı Twitter, CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa ettiği açıkladı.

YERİNE TEKNOLOJİ SORUMLUSU GETİRİLDİ

Yerine Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal geldi.

HİSSE TİCARETİ ASKIYA ALINDI

ABD merkezli uluslararası finans şirketi NASDAQ, Twitter CEO'sunun istifa ettiğini rapor ederek hisse ticaretini askıya aldı.

EN YENİLİKÇİ 35 KİŞİDEN BİRİ SEÇİLMİŞTİ

ABD'li yazılım mimarı Jack Dorsey, MIT Technology Review tarafından '35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi'den biri seçilmişti.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Dorsey, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:




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