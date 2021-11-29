Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa etti

Sosyal medya ağı Twitter, CEO'su Jack Dorsey'in görevinden istifa ettiği açıkladı.Yerine Twitter Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal geldi.ABD merkezli uluslararası finans şirketi NASDAQ, Twitter CEO'sunun istifa ettiğini rapor ederek hisse ticaretini askıya aldı.ABD'li yazılım mimarı Jack Dorsey, MIT Technology Review tarafından '35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi'den biri seçilmişti.Konuyla ilgili açıklama yapan Dorsey, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: