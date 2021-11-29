Tünel kazdılar! Avrupa'da fırtına hayatı felç etti

Soğuk hava ve kar Avrupa'yı esir aldı. Ülkelerden tek tek uyarı açıklamaları gelirken, fırtınanın yarattığı yıkıma bağlı can kayıplarının başlaması yetkilileri alarma geçirdi.Fransa'da Pireneler, Alpler ve Massif merkezinin dağlık bölgeleri de dahil olmak üzere 11 bölgede, 40 cm'ye varan karla birlikte turuncu (ikinci en şiddetli) kar ve buz uyarısı yapıldı.Buna ek olarak, Pas-de-Calais departmanı da sel için turuncu, yağmur ve kar için de sarı alarma geçti. Böylece toplamda 12 bölge turuncu alarma geçmiş durumda.Alpler ve Jura bölgelerinde 20-40 cm kadar kar beklenirken, Massif merkezinde 10-30 cm arasında kar yağışı bekleniyor. Bu hafta sonu sıcaklıklar önemli ölçüde düşerek, mevsimsel ortalamanın 2-3C altına ve bazı bölgelerde -6C'ye kadar düştü.İNGİLTERE'DE 60 KİŞİ BARDA 3 GÜNDÜR MAHSURKışın şimdiye kadar kaydedilmiş en soğuk gecesinde, İngiltere'yi bir kar örtüsü kapladı. Sıcaklıklar bir gecede -10C'ye düşerken, üç gün önce Yorkshire'da Tan Hill Inn isimli bir mekana giden 60 kişi bir metre boyuna ulaşan kar nedeniyle burada mahsur kaldı.Tan Hill Inn, deniz seviyesinden 528 metre yukarıda yer alıyor. Kar uzunluğunun yatak odaları pencerelerine kadar çıktığı belirtilirken, mekandaki insanlar hala çıkamamış durumda.Hafta sonu boyunca pubda kalan topluluğun, ön kapıdan çıkış için bir kar tüneli kazdığı belirtiliyor. Aralarında müzisyenlerin de olduğu 61 kişiden bazıları pubın salon kısmına kamp kurdu. İşletmeci Nicola Townsend, herkesin moralinin yüksek olduğunu ve hatta bazılarının mekandan ayrılmak istemediğini söyledi.RÜZGARIN HIZI 170 KİLOMETREYİ BULDUÖte yandan ülkedeki hava tahmincileri kar ve buz için sarı uyarı yayınladı. İngiltere'nin meteoroloji kurumu bu hafta 170 kilometre hızla esen rüzgar ve kar yağışının ülke genelinde hasara yol açarak binalara, yolların kapanmasına ve tren gecikmelerine neden olmasının ardından 'buz' uyarısı yayınladı.Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışlarının İskoçya'nın bazı bölgelerinde, İngiltere'nin de Kuzey Batısı'nda daha yoğun olması bekleniyor. Öte yandank hafta ortasından itibaren sıcaklıkların yükseleceği, hafta sonu yağan karı eritmesi ve buzlu koşulların biteceği tahmin ediliyor.DEVRİLEN AĞAÇLAR CAN ALIYORMevcut soğuk hava dalgası, Cuma günü Arwen Fırtınası vurduğunda ağaçların kuvvetli rüzgarlarla devrilmesi sonucu üç kişinin ölmesinden sonra geldi. Polis, Lancaster'da fırtınada bir kişinin Vicarage Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında öldüğünü söyledi.Cuma günü saat 17.00 sıralarında Aberdeenshire'da bir kişi, arabasına ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Maghera'daki St Mary's İlkokulunun baş öğretmeni Francis Lagan de Cuma günü Kuzey İrlanda'nın Antrim kentinde arabasına bir ağaç devrilmesi sonucu öldü.İSPANYA'DA YOLLAR KAPANDIHafta sonu İspanya'nın kuzeyinde şiddetli bir kar fırtınası, kamyon sürücülerinin mahsur kalmasıyla yolların kapanmasına neden oldu. İspanya trafik yetkililerine göre, İspanya'nın kuzeyindeki 139 yol fırtınadan etkilendi.Bazı kamyon şoförleri bir servis istasyonunda en az 15 saat mahsur kaldı ve hareket edemedi. Şoförlerden birisi, "Yaklaşık 15 saat mahsur kaldım. Bütün gün burada kalmamız gerekebilir" diye konuştu.İspanya Ulaştırma Bakanı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 847 kar küreme makinesinin çalıştığını ve yollarda ve otoyollarda kar yağışı ile mücadele etmek için 156 bin tondan fazla sodyum klorür ve deniz tuzu kullanıldığını söyledi. Bununla birlikte, yardımın yavaş gitmesi, kamyon sürücülerini yollar açılana kadar daha fazla mahsur bırakabilir.