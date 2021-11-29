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Terör örgütü PKK yıktı devlet yeniden yaptı! Sur, bir başka güzel oldu

Terör örgütü PKK’nın yıktığı Sur artık yepyeni bir çehreye kavuştu. Taş Konak, Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi’ni gören “Fiskaya Cam Seyir Terası” şehrin yeni sembolü oldu

Terör örgütü PKK yıktı devlet yeniden yaptı! Sur, bir başka güzel oldu
Ekleme: 29.11.2021 - 09:51 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK yıktı devlet yeniden yaptı! Sur, bir başka güzel oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında Sur, yeniden inşa edilirken, eski günleri de geride bıraktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Sur'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 'Fiskaya Cam Seyir Terası' bölgeye ayrı bir görünüm kattı.

Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu'nun geçekleştirdiği açılışa, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Diyarbakır'da ve özellikle Sur ilçesinin hayata geçirilen projelerle cazibe merkezine dönüştüğünü anımsatan Karaloğlu, "Hem Diyarbakırlı hemşehrilerimiz hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz artık bu cam terastan Diyarbakır'ın güzelliklerini görme şansına kavuşacak.


Fiskaya bölgesinde çok çarpık bir kentleşme var. Çok sayıda vatandaşımızla anlaşma tutanaklarımızı imzaladık. Yıkım ihalemizi de yaptık. İnşallah yakın bir zamanda buradan baktığımızda gördüğümüz ve kenti rahatsız eden, içinde oturanlara da sağlıksız yaşam koşulu sunan gecekondu bölgesini de inşallah temizleyeceğiz. Orası tamamen yeşil bir alan olacak. Orası ile burası birbiriyle bütünleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.


FİSKAYA SEYİR TERASI
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa etti. Yaklaşık 6 bin kilogram çelik kullanılan terasta aynı anda 45 kişi cam zemine çıkabilecek.

2 bin metrekarelik alanda deforme olmuş bazaltlar yenileriyle değiştirilirken yeşil alanlar ise mevsimlik çiçek ve ağaçlar ile süslendi. DİS&#310;İ Genel Müdürlüğü'nün tekrar akar hale getirdiği Fiskaya Şelalesi yapılan ışıklandırmayla rengarenk bir görünüme kavuştu. Seyir terası ve Fetih Kapısı arasında kalan kısım tarihi dokuya uygun bir şekilde ışıklandırıldı.

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