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Suudi Arabistan'dan 'Omicron varyantı' kararı: Umre için yeni kriterler belli oldu

Omicron vakalarındaki artış nedeniyle ülkeler peş peşe yeni önlemleri hayata geçiriyor. Henüz geçtiğimiz günlerde harem alanı ve çevresindeki sosyal mesafe kuralını kaldıran Suudi Arabistan'da Umre ibadeti için ülkeye kabulde yeni zorunluluklar hayata geçiriliyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşlarının umre kurallarına yeni güncelleme getirdi.

Ekleme: 29.11.2021 - 11:42 Güncelleme: 29.11.2021 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan'dan 'Omicron varyantı' kararı: Umre için yeni kriterler belli olduSuudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Omicron varyantında yaşanan artış nedeniyle, koronavirüs kısıtlamalarını güncelledi.

Bakanlık bu karar kapsamında umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu.

Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelecek olan kişilere uygulanacak protokole de yer verildi.

İŞTE KRİTERLER

Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak.

Suudi Arabistan'ın kabul ettiği koronavirüs aşıları: İki doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson.

Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.

Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek.

YAŞ SINIRI KOYMUŞLARDI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önceki şartlara göre Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 arasında olması gerekiyordu.
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