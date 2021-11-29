Sivas'ta korkutan kaza! 5 ağır yaralı!

Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Belediye Başkanı Murat Açıl ve 8 kişi yaralandı.4'ünün durumunun ise ağır olduğu açıklandı.Hastaneye kaldırılan Murat Açıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Sivas Valisi Salih Ayhan, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Murat Açıl beyefendiyi maalesef kaybettik. Doktorlarımız tüm müdahalelere rağmen, iki saat boyunca müdahale ettiler ama maalesef kurtarılamadı.Olay anında kalbi duruyor, arkadaşlarımız kaza yerinde müdahale ediyorlar, geri döndürüyorlar ama hastanede kalbi tekrar duruyor. Doktorlarımız ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi ama maalesef kaybettik.' dedi.İlçedeki bazı vatandaşlar da kazada hayatını kaybeden Açıl için hastane önünde gözyaşı döktü.