Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.