İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Lodos nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şu ana kadar yapılan incelemelerde lodos nedeniyle 2 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada incelemelerin sonuçları şu şekilde belirtildi:
-Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısından kopan çatı malzemelerinin o sırada yoldan geçen 1 kadın ve yanında bulunan çocuğunun üzerine düştüğü belirlenmiş, kaza sonucu çocuk hafif yaralanmış, kadın ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısını onarmak için en üst katına çıkan 1 kadın, çatıdan kopan kalas parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Ayrıca Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.
-Oluşan kazalar sonucunda toplamda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.