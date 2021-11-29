İstanbul'da Hortum Mu Çıktı? İstanbul'da Hortum Uyarısı Mı Var?

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar sebebiyle çoğu vatandaş zor anlar yaşadı. Meteoroloji tarafından da konuyla ilgili açıklamada bulunuldu. Peki, İstanbul'da hortum uyarısı mı var? İstanbul'da hortum mu var? İstanbul'da hortum mu çıktı? İşte merak edilenler...

İstanbul'da Hortum Mu Çıktı?

İstanbul'da Hortum Uyarısı Var Mı?

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle çoğu vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Rüzgarın hızının 100 kilometrenin üzerine çıktı. Bu sebeple çoğu vatandaş İstanbul'da hortum uyarısı var mı ve İstanbul'da hortum mu çıktı sorularına cevap aramaya başladı. Rüzgar bütün ilçeleri etkisi altına alırken bazı vatandaşlar rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinden beri sürmeye devam eden şiddetli lodos nedeniyle denizdeki dalgalar da oldukça yükseldi. İstanbul'da hortum mu oldu ve İstanbul'da hortum mu çıktı soruları hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.Sabah saatlerinden beri sürmeye devam eden şiddetli lodos ve kapalı hava sebebiyle çoğu kişivesorularına cevap aramaya başladı. Rüzgarın şiddetinin artarak 100 kilometreyi bulmasıyla dışarıda bulunan çoğu vatandaş zor anlar yaşadı. Lodosun dalgaları da yükseltmesiyle beraber çoğu kişi İstanbul'da hortum mu var sorusunu merak etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre ise rüzgarın şiddeti Çatalca ilçesinde o105 kilometreye kadar ulaştı. Anadolu Yakası tarafında ise Kartal ilçesinde 82 kilometreye ulaşan rüzgar hızı birçok vatandaşın zorlanmasına neden oldu. Birçok vatandaş artan rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Bu sebeple konuyla ilgili meteoroloji tarafından da uyarı geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle devrilme tehlikesi bulunan ağaç ve direklerden uzak durulması tavsiye edildi. Ayrıca soba ve diğer gazlardan dolayı ortaya çıkan zehirlenmeler için de şiddetli rüzgardan kaynaklanabileceği ve bu konuda da dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.İstanbul'un genelinde şiddetli rüzgarların görülmesi üzerine Meteoroloji tarafından il genelinde bu rüzgarların devam edeceği belirtildi. Çoğu vatandaş lodos sebebiyle yaşadığı zor anların ardındansorusuna cevap aramaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından konuyla ilgili açıklama ise Twitter hesabı üzerinden geldi. Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şu şekilde;'Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım.'

Meteoroloji Tarafından Kuvvetli Yağış Uyarısı



Yapılan açıklamalara göre şiddetli yağışların devam edeceği bildirildi. Marmara Bölgesi'nin batısından başlayacak olan kuvvetli yağış için vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Sağnak yağışın gece saatlerinde başlayacağı da tahmin edilenler arasında bulunuyor. Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz içinde şiddetli yağmurların beklenmesi sebebiyle ani su baskınları ve sel felaketlerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.



Şiddetli Rüzgar Uyarısı



Tahminlere göre rüzgarın da şiddetleneceği belirtilenler arasında bulunuyor. Bu sebeple ülkenin batı taraflarından başlayarak İç Anadolu ve Karadeniz'e uzanan şiddetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının 110 kilometreyi bulması tahmin edildiğinden tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi. Özellikle ağaç ve direk devrilmeleri, gaz zehirlenmeleri, ulaşım problemleri ve soba gazı konusunda tedbir alınması da tavsiye edilenler arasında bulunuyor.

