İstanbul’da bugün saat 23.00’ten yarın saat 18.00’e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı
Son dakika: İstanbul’da şiddetli fırtına nedeniyle bugün saat 23.00’ten yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılamayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılamayacak.
İstanbul Valiliği kuvvetli lodos nedeniyle motokuryelerin bugün saat 23.00 ila yarın saat 18.00'a kadar trafiğe çıkışlarının yasaklandığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle; motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından Valiliğimizce alınan karar uyarınca; bugün saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir.