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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de 170 terörist kaldığını açıkladı. Bakan Soylu, "Teslim olsalar ne güzel olur. Gelseler 'Türk adaletine teslimiz' deseler inanın bambaşka bir tablo başlar." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
Ekleme: 29.11.2021 - 00:22 Güncelleme: 29.11.2021 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

Doğu ve güney doğudaki çocukların Türkiye'nin geleceğine ortak olmak için okuduğunu ve buna imkan sağlandığını belirten Bakan Soylu, '8-9 yaşındaki bir çocuğun Murat Karayılan'la ne ortak noktası olabilir? Bir tek ortak nokta var emperyalizmin, Batı'nın dayatması. Bizim ülkemizde de var Batı'ya tapıyorlar. Biz onların ekonomik seviyesine gelelim dünya bir gül bahçesi gibi açar. Biz öyle bir milletiz. Zenginliğini etrafındaki her yere hissettiren bir milletiz. Bu millet 'biz millet'tir.' dedi.



'TÜRKİYE'DE 170 TERÖRİST VAR'

'Şimdi 170 terörist var Türkiye'nin içerisinde. Teslim olsalar ne güzel olur. Gelseler 'Türk adaletine teslimiz' deseler inanın bambaşka bir tablo başlar.' ifadesini kullanan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Biz terörle mücadeleyi çocuklarımızın aklını bir daha kimse çelmesin diye yapıyoruz. Dünya ne kadar güçlü olursa olsun bir daha aklından böyle bir şey geçmesin.'

'ANNENİZİN SİZE ETTİĞİ DUA NEYDİ'

Siyasetten özel hayatına dair birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Soylu'ya, 'annenizin size ettiği dua neydi?' sorusu soruldu.



'ANNELER HER ZAMAN GÜZEL DUA EDER'

Gelen soru üzerine, gözleri dolan Soylu, 'anneler her zaman güzel dua eder' diyerek, duygu dolu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
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