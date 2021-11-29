  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda

Hükümet, kadın istihdamını artırmak için düğmeye bastı. 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı ve 11. Kalkınma Planında kadınların istihdamı için yapılacak çalışmalar tek tek sıralandı. Buna göre İş'te Anne Projesi ve çocuk bakım desteği uygulamasıyla kadınların işgücü piyasasına katılımları sağlanacak.

Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
Ekleme: 29.11.2021 - 08:55 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
Ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecek. Kadınlara finansal-okuryazarlık eğitimi verilecek. Kadınların siyasete aktif katılımlarının artırılmasına ilişkin muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, sendikalarla çalışmalar yürütülecektir.

Kadın çiftçilerin girişimcilik kapasitelerinin artırılmasına yönelik program ve projeler yürütülecek. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacak, projeler yürütülecek, eğitimler verilecek. Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacak.

Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturulacak ve kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenecek.

İşgücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Kadınlar tarafından kurulan kooperatiflere yönelik; eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan destekler yaygınlaştırılacak ve bununla ilgili gerekli hukuki düzenlemeler yapılarak kadınların kooperatif kurmaları kolaylaştırılacak.

Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Özcan ve Karaca için karar günü!
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler...
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
DW'nin 'nin 'asimilasyon' algısına Çerkeslerden tokat gibi yanıt: 'Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz, hep seninleyiz Türkiye'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
Almanya'da terör örgütü PKK yanlıları yürüyüş düzenledi!
Başkan Erdoğan, 'Engelleri birlikte aştık' programında konuştu
HDP'li Sezai Temelli'den gençlere skandal çağrı: HDP'nin rektörü Öcalan'ı okuyun
Alman Deutsche Welle algı çalışmalarını sürdürüyor: Şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!
TELE 1 çarpıtmada çığır açtı! Erbaş, Hadis-i Şerifi aktararak günah işlemiş, cahilmiş!
Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Metro saldırganı Emrah Yılmaz annesini bile rehin almış
Dolar veya euro ile borçlanana 'uyarlama' şansı! Vakit kaybetmeden başvurun
Yalnız yaşadığı evde üç yıl önce öldü cesedi çürüdü! Meçhul sevgiliden gelen mektup ortaya çıktı
Yargıtay’dan izin ücreti kararı
Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Bu illerde konut alanlar yaşadı! İstanbul’u bile geride bıraktı

Bu illerde konut alanlar yaşadı! İstanbul’u bile geride bıraktı

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!

Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!