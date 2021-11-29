  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Herkesin gözü kulağı orada! Müjdeli haber geldi: Türkiye, Karadeniz’de ikinci doğalgaz rezervi buldu

Bugün büyük bir müjdemiz var. Arayan, çalışan, üreten Türkiyem, Karadeniz'de ikinci doğalgaz rezervi buldu. Büyük olay, moralleri yükseltecek bir başarı. Henüz duyurulmadı ama yakında resmen açıklanacak. Ve bütün dünyanın bilgisi olacak. Yavuz Donat, Filyos Limanı'nı gezdi, izlenimlerini yazdı. İşte doğalgaz müjdesinin detayları...

Herkesin gözü kulağı orada! Müjdeli haber geldi: Türkiye, Karadeniz’de ikinci doğalgaz rezervi buldu
Ekleme: 29.11.2021 - 12:42 Güncelleme: 29.11.2021 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Herkesin gözü kulağı orada! Müjdeli haber geldi: Türkiye, Karadeniz’de ikinci doğalgaz rezervi buldu
Bugün büyük bir müjdemiz var. Arayan, çalışan, üreten Türkiyem, Karadeniz'de ikinci doğalgaz rezervi buldu. Büyük olay, moralleri yükseltecek bir başarı. Henüz duyurulmadı ama
yakında resmen açıklanacak. Ve bütün dünyanın bilgisi olacak.

Rüyalar rüyalar... Her şey bir rüya ile başlar... Rüyalar, hayaller, 'Vizyon denilen ırmağı besleyen derelerdir.' Emel Sayın, ne kadar da güzel söyler... Nihavend şarkı: 'Rüyalar
gerçek olsa.' 1972... Sinema filmi... Rejisör Hulki Saner... Kimler rol almadı ki? Hulusi Kentmen'den Müjdat Gezen'e, Saadet Sun'dan Esen Püsküllü'ye kadar. Bir zamanlar...
Cumhuriyetten önce... Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamit'in 'Rüyası' vardı: Karadeniz'de... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Filyos beldesinde, 'Liman yaptırmak.' 'Rüya... Hayal... Ufuk... Vizyon... Bölgenin kaderini değiştirecek bir liman.' Sultan öldü... 1918... İstanbul'da ebedi istirahatgahında yatıyor. Ama... Rüyası, 'Gerçekleşiyor.' Büyük ve güçlü Türkiye, '150 yıllık hayali' gerçeğe dönüştürüyor.

Şunun şurasında ne kaldı? 2023, kapıya dayandı... Cumhuriyet'in 100'üncü yılı... Coşkuyla kutlayacağız. 1973... Cumhuriyet'in 50'nci yılını kutlarken... '50'nci Yıl Marşı'nı' söylemiştik: 'Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, Erdi Cumhuriyetim 50 şeref yaşına.' Bugün... Bizim de bir 'Müjdemiz' var... Hem de 'Büyük müjde.'

Türkiyem... Arayan, çalışan, üreten ülkem... Karadeniz'de, 'İkinci doğalgaz rezervi' buldu. 'Büyük olay... Moralleri yükseltecek bir başarı... Hazine.' Ama henüz duyurulmadı...
Yakında 'Resmen' açıklanacak... Ve bütün dünyanın bilgisi olacak. Geldik... Öğrendik... Sevindik... 'Türkiye, bu büyük müjdeyi' bizden duysun istedik.

KONUTLARDA KENDİ GAZIMIZI YAKACAĞIZ

Filyos, Büyük Türkiye'ye yakışan, gurur duyulacak bir eser. Liman 2 milyon metrekare. Altyapı inşaatı bitti. Kısa sürede doğalgaz işleme rafinerisi inşaatı başlayacak. Konutlarımızda kendi gazımızı yakacak, sanayide kendi gazımızı kullanacağız.

BÖLGENİN KADERİ DEĞİŞİYOR

Filyos... Türkiye'nin, 'Üçüncü büyük limanı' olacak. 30 bin kişi istihdam edilecek... Dolaylı olarak, 100 bin kişi ekmek yiyecek. Yıllık kapasite... İndirme, yükleme... 25 milyon ton. Rıhtım... 3 kilometre uzunluğunda. 5 büyük, 8 orta büyüklükte, 13 gemi aynı anda, 'İndirme, yükleme' yapabilecek. 'Havaalanı' gibi işleyecek...

Bütün işlemler, bilgisayar yazılımları ile programlanacak, dakik olarak gerçekleştirilecek... Gemi, günlerce, 'Açıkta' beklemeyecek... Bulunduğu limandan yola çıkarken, Filyos
limanına ne zaman gireceği belli olacak... Konteynerler boşaltma ve yeniden yükleme için hazır bekleyecek. Böylece masraflar minimuma inecek.

İŞTE BÜYÜK TÜRKİYE

Türk siyasetine, 'Büyük Türkiye' sözü Süleyman Demirel ile girdi. Rahmetli, 'Böyük Türkiye' derdi... 'Böyük düşüneceksin' diye devam ederdi. Filyos... 'Büyük Türkiye'ye...
Atatürk'ün modern Türkiye'sine' yakışan bir büyük eser:

Toplam yatırım arazisi... 6 milyon metrekare. 2 milyon metrekare liman... 'Altyapı inşaatı bitti.' Endüstri bölgesi... 2 milyon metrekare... 1 milyon metrekaresi TPAO'ya teslim edildi... Altyapı tamamlanmak üzere... Kısa süre içinde doğalgaz işleme rafinerisi inşaatı başlayacak... Karadeniz'den çıkan doğalgaz burada, 'İşlemden' geçecek... Ve 'Marmara Boru
Hattı'na' bağlanacak... Konutlarımızda, kendi gazımızı yakacağız, sanayide kendi gazımızı kullanacağız.

Endüstri bölgesinin diğer 1 milyon metrekaresi... 'Fabrikalar... Ve Serbest Bölge.' Geriye kaldı, 2 milyon metrekare... 'Yeşil alan... Sağlık bandı... Sosyal tesisler... Hastane... Otel... Alışveriş merkezi... Spor kompleksi.'

GURUR DUYULACAK BİR ESER

Siyasetçiler... O parti bu parti... 'Anavatan, Doğruyol, Sosyal Demokrat Halkçı Parti... Özal, Demirel, İnönü.' Geçmişte hepsi de, 'Filyos'tan' söz ettiler. Tek parti iktidarı... Koalisyonlar... Seçim dönemlerinde, 'Zonguldak mitinglerinde' aynı konu seslendirildi: - İktidar olacağız... Filyos'a liman yapacağız. 'Filyos aşkıyla' çok siyasetçinin saçları
ağardı... Bunlardan biri de Köksal Toptan. 'Filyos'a gideceğimizi' söyleyince... Heyecanlandı... 'Ben de geliyorum' dedi... Sabah buluşmak üzere sözleştik. Ama... Gece... Ateşi yükseldi... Sabah, biz Filyos'un yolunu tutarken, Köksal Toptan,'Hastanedeydi... Korona şüphelisi.' Neyse... Çok şükür... Testi 'Negatif' çıktı... Ağır grip. Geçmiş olsun... Hasta yatağında iken bile bizi sık sık aradı... Sordu... 'Nasıl? Gördün mü? Beğendin mi?' Beğenmek ne kelime... Filyos'a, bu dev eserle, bunu başaran ülkemle gurur duydum.

AŞKLA ÇALIŞINCA

Bıkmadan usanmadan, engellere çengellere aldırmadan, 'Yapamazsın' diyenlere kulak asmadan... Ararsan... Bulursun. Yeter ki... Kerem'in Aslı'ya... Ferhat'ın Şirin'e duyduğu aşkla... İnançla ve inatla... Ara. Türkiye aradı ve... Karadeniz'de, 'Tarihin en büyük doğalgaz rezervini' buldu... evlerimize gelecek. Filyos'ta... Büyük yatırımın limanında... Ay-yıldızlı gemiler... İsimleri Fatih, Yavuz ve Kanuni... '150 kilometre uzaktaki ana sondaj gemisine' malzeme taşıyorlar.

500 YILLIK 'ÖNLEM'

Filyos Çayı... 'Bolu Dağları'ndan' gelen su, kıvrım kıvrım dolaşarak, Karadeniz'e ulaşıyor. 'Dolaşırken... Akarken' Filyos'ta, 'Dev yatırımın' yapıldığı arazinin ortasından geçiyor.
Burası, 'Sel ağzı bölgesi.' Dikkat! Son 500 yılın, 'Yağışları' incelendi... Büyük bir 'Arşiv çalışması.' Ve... Filyos Çayı'nın kenarına, 'Taşkından koruma setleri' yapılması kararlaştırıldı... Ayrıca, 'Köprüler, köprüler.' 'Çalışmalar' sürüyor... Aralıksız... Bölgede, 'Kuleler... Sondaj ve iş makineleri... Şehir içi trafik gibi.'

ÇEVREYE DUYARLI

Anlatmakla bitmez... Yatırım öylesine büyük ki... 'Bölgenin lokomotifi.' Bölgedeki sanayi tesisleri, 'Bacasız' olacak... TEMA Vakfı da devrede. Euro ile Dolar ile ithal ettiğimiz, 'Her şey ' Filyos'ta üretilecek. Demiryolu bağlantısı... 'Evet, o da var.' 2 fabrika... 500 bin metrekarelik... 'Entegre' tesisler olacak... Afrika'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya ihracat... 2022'de temelleri atılacak.

TEŞEKKÜRLER

Tosyalı Grubu... Mühendisler... Yüzlerce işçi... 2 milyon metreküp kazı... 3 milyon metreküp dolgu. 50 metre genişliğinde... 3 kilometre uzunluğunda... Ağaçlandırılmış yol. Yeşil bir coğrafya... İçinde, 'Kuş cenneti' bile olan proje. Geze geze bitiremiyoruz. Fuat Tosyalı ile... Şerif Tosyalı ile konuşuyoruz... Kutluyoruz. Şantiyenin başındaki mühendis
Ramazan Yücel... Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman... Mühendisler... Teknik elemanlar... Bütün gününüzü bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı
Başkan Erdoğan'dan faiz, enflasyon ve asgari ücret açıklaması: Asla taviz yok
Herkesin gözü kulağı orada! Müjdeli haber geldi: Türkiye, Karadeniz’de ikinci doğalgaz rezervi buldu
Elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı
'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!
Başkan Erdoğan Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesajla katıldı
Sivas'ta korkutan kaza! 5 ağır yaralı!
İzmir'i fırtına vurdu! CHP'li Soyer önlem almadı vatandaş mağdur oldu...
LGBT'li vatan haini Barbaros Şansal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti! Sedef Akbaş gülümsedi...
Bülent Arınç hükümete sallayıp gündem olma peşinde! 'Beni fazla zorlamasınl
DSÖ'den 'Omicron varyantı' açıklaması: Risk çok yüksek
İstanbullular çözüm bekliyor: Altunizade metrobüs durağı yine kilit
TÜİK açıkladı: İhracatta büyük artış
Evlenene devletten 16 bin 394 TL! Yeni yılda artacak! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat
Terör örgütü PKK yıktı devlet yeniden yaptı! Sur, bir başka güzel oldu
İran'dan flaş Türkiye açıklaması!
Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...
Financial Times, TL'nin değeri konusunda Erdoğan'ı hedef aldı
Otomotivde yeni dönem! Sıfır yok, ikinci el pahalı olunca...
Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

30 yıl boyunca kılık değiştirmiş! Sahte hemşire ülkeyi hayrete düşürdü

30 yıl boyunca kılık değiştirmiş! Sahte hemşire ülkeyi hayrete düşürdü

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

TOGG'da merak edilen soru yanıt buldu: TSE'den TOGG için 'şarj ünitesi' açıklaması

TOGG'da merak edilen soru yanıt buldu: TSE'den TOGG için 'şarj ünitesi' açıklaması