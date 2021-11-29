  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hain av tuzağı! 'Bu en alçak şeklidir'

Erzincan Kemaliye ilçesinde yaban keçilerini avlamak için onlarca kulübenin yapıldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 29.11.2021 - 09:14 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Hain av tuzağı! 'Bu en alçak şeklidir'Avcıların, kulübe etrafına yemek koyarak yaban hayvanlarını kendilerine çektikleri ve içinde ateş açma pencerelerinin bulunduğu bu kulübelerde gizlenerek hayvanları öldürdükleri belirtiliyor. Türkiye'nin birçok farklı ilinde geyik, dağ keçisi, ceylan gibi yaban hayvanlarının avlanması için açılan av ihaleleri, doğa severlerin ve ilgili kurumların açtığı davalar sonucunda durduruluyor. Yasal avcılığın yanı sıra geyik, dağ keçisi, ceylan gibi birçok yaban hayvanı da, kaçak avcıların kurşunlarına hedef oluyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi de o bölgelerden biri. Avcıların, bölgede dağa taşa kaçak kulübeler inşa ettikleri ve bu kulübelerde günlerce tuzak kurdukları yaban hayvanlarını bekledikleri ortaya çıktı. Bölgede “Mahfuz güme” olarak adlandırılan bu kulübeleri tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de kaçak olan bu yapıları yıkmaya başladı.

Yıllardır Tunceli'de avcılığa karşı mücadele eden doğa savunucu Haydar Çetinkaya, "Yıllardır Kemaliye bölgesinde insanlar bu şekilde avcılık yapıyor. Geç de olsa, müdahale edilmesi çok iyi oldu. Bu bölgede yıllardır yapılan, avcılığın en alçak şeklidir" diye konuştu.

Öte yandan 234 sivil kuruluşunun change.org'da başlattığı, 'Avcılık tamamen yasaklansın' imza kampanyasında da 113 bin imzaya ulaşıldı.

Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Özcan ve Karaca için karar günü!
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler...
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
DW'nin 'nin 'asimilasyon' algısına Çerkeslerden tokat gibi yanıt: 'Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz, hep seninleyiz Türkiye'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
CHP'li Tanju Özcan: Kaftancıoğlu'nun söylemleri beni rahatsız ediyor
Almanya'da terör örgütü PKK yanlıları yürüyüş düzenledi!
Başkan Erdoğan, 'Engelleri birlikte aştık' programında konuştu
HDP'li Sezai Temelli'den gençlere skandal çağrı: HDP'nin rektörü Öcalan'ı okuyun
Alman Deutsche Welle algı çalışmalarını sürdürüyor: Şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
Emrah Yılmaz Kadıköy metrosunda dehşet saçmıştı! Babası tek tek anlattı: Alın götürün bunu!
TELE 1 çarpıtmada çığır açtı! Erbaş, Hadis-i Şerifi aktararak günah işlemiş, cahilmiş!
Muharrem İnce, tanışmak istediği çocuk Arap çıkınca yoluna devam etti
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Metro saldırganı Emrah Yılmaz annesini bile rehin almış
Dolar veya euro ile borçlanana 'uyarlama' şansı! Vakit kaybetmeden başvurun
Yalnız yaşadığı evde üç yıl önce öldü cesedi çürüdü! Meçhul sevgiliden gelen mektup ortaya çıktı
Yargıtay’dan izin ücreti kararı
Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Bu illerde konut alanlar yaşadı! İstanbul’u bile geride bıraktı

Bu illerde konut alanlar yaşadı! İstanbul’u bile geride bıraktı

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!

Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!