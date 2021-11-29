Hain av tuzağı! 'Bu en alçak şeklidir'

Avcıların, kulübe etrafına yemek koyarak yaban hayvanlarını kendilerine çektikleri ve içinde ateş açma pencerelerinin bulunduğu bu kulübelerde gizlenerek hayvanları öldürdükleri belirtiliyor. Türkiye'nin birçok farklı ilinde geyik, dağ keçisi, ceylan gibi yaban hayvanlarının avlanması için açılan av ihaleleri, doğa severlerin ve ilgili kurumların açtığı davalar sonucunda durduruluyor. Yasal avcılığın yanı sıra geyik, dağ keçisi, ceylan gibi birçok yaban hayvanı da, kaçak avcıların kurşunlarına hedef oluyor.Erzincan'ın Kemaliye ilçesi de o bölgelerden biri. Avcıların, bölgede dağa taşa kaçak kulübeler inşa ettikleri ve bu kulübelerde günlerce tuzak kurdukları yaban hayvanlarını bekledikleri ortaya çıktı. Bölgede “Mahfuz güme” olarak adlandırılan bu kulübeleri tespit eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de kaçak olan bu yapıları yıkmaya başladı.Yıllardır Tunceli'de avcılığa karşı mücadele eden doğa savunucu Haydar Çetinkaya, "Yıllardır Kemaliye bölgesinde insanlar bu şekilde avcılık yapıyor. Geç de olsa, müdahale edilmesi çok iyi oldu. Bu bölgede yıllardır yapılan, avcılığın en alçak şeklidir" diye konuştu.Öte yandan 234 sivil kuruluşunun change.org'da başlattığı, 'Avcılık tamamen yasaklansın' imza kampanyasında da 113 bin imzaya ulaşıldı.