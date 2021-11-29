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Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Fransa'da aday Eric Zemmour, kendisini protesto eden bir kişiye yaptığı hareketle tepki çekti.

Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Ekleme: 29.11.2021 - 09:16 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Fransa'da 2022 yılında düzenlenecek seçimlere hazırlıklar devam ederken birçok siyasetçi, seçime aylar kala adaylığını açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla beraber halkın tepkilerine sık sık maruz kalan Emmanuel Macron'un koltuğunun sallandığı bu sıralarda, aşırı sağcı kimliğiyle bilinen gazeteci yazar Eric Zemmour da adaylığını kamuoyuna bildirmişti.

'KAZANDIĞIMDA MÜSLÜMAN İSİMLERİNİ YASAKLAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Zemmour'un geçtiğimiz aylarda, 'Kazandığım taktirde Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız.' ifadelerini kullanması ülke genelinde tepkileri üzerine çekmişti.

Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından cumhurbaşkanı adayı Zemmour, skandallarının arasına bir yenisini daha ekledi.



PROTESTOCUYA ORTA PARMAĞINI GÖSTERDİ

Seçimlere hazırlana Zemmour'un, Marsilya gezisinde bir protestocuya orta parmak işareti yaptığı görüldü.

İsmini vermek istemeyen Zemmour'a yakın bir kaynak, bu hareketin 'içgüdüsel' olduğunu ve tüm sorumluluğu kendisinin üstlendiği bir eylem olduğunu söyledi.

Zemmour'un yaptığı hareket, insanlar tarafından tepkiyle karşılandı.


Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
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