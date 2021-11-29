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Esenyurt'ta fırtınada uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü! Anneden acı haber

Esenyurt'ta bir binanın çatısı fırtına nedeniyle koparak yoldan geçen anne ve çocuğunun üzerine düştü. Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini fark ederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.

Esenyurt'ta fırtınada uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü! Anneden acı haber
Ekleme: 29.11.2021 - 15:24 Güncelleme: 29.11.2021 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt'ta fırtınada uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü! Anneden acı haber
İstanbul'da korkunç olay! Sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü.



ESENYURT'TAN ACI HABER!

Acı haber Esenyurt'tan geldi. Esenyurt'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altından çocuğunu kurtarıp, kendisi kaçamayan anne Elif Şanver hayatını kaybetti.



Olay, saat 13.20 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı o sırada aşağıda çocuğuyla yürüyen Elif Şanver'in üzerine düştü. Çocuğunu kurtaran kadın, çatının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan kadını çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Şanver, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anne Şanver ve çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'KANLAR İÇİNDE KALMIŞTI'

Yaşanan olayı anlatan Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli, 'Terasın uçmasıyla bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çocuk vardı. Çocuk çok şükür kurtuldu. Çatının uçtuğunu görünce kendini üzerine attı. Altında kaldıkları tahtayı çıkarınca sağ salim çocuğu çıkardık. Kadın kafasını yere vurunca kanlar içinde kalmıştı. Çocuk kurtuldu' dedi.

Fırtınanın Beylikdüzü ilçesinde 130 kilometre hıza kadar çıktığı belirtilirken, öğlen saatlerinden itibaren yağmur da etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.



Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uçma ihtimali olan parçaları söktü. Yaşanan olayı anlatan İbrahim Kanca, 'Sabah oldu hava çok fırtınalıydı. Şu üstteki parça uçmuştu. Arabaların üzerine düştü. İtfaiye geldi kaldırdılar' diye konuştu.

ESENYURT'TAN BİR ACI HABER DAHA!

Son gelen bilgiye göre Esenyurt'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı biri bebek 4 kişinin üzerine düştü Olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı.Lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyenlerin üzerine düştü.



Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Esenyurt'ta fırtınada uçan çatı anne ve çocuğunun üzerine düştü! Anneden acı haber
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