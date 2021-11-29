  • USD: 12,08 - 12,10
  • EURO: 13,60 - 13,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), rüşvetle 10 bin terör şüphelisinin soruşturma bilgilerinin sızdırdığının ortaya çıkmasının ardından aynı yöntemle ByLock kullanıcı havuzuna da ulaştığı ortaya çıktı. Bilgileri satın alan ve ByLock kullanıcı listesinde olduğunu öğrenen bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçtı.

Elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı
Ekleme: 29.11.2021 - 12:04 Güncelleme: 29.11.2021 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
Elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker ile 6 sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün gerekçesi taraflara tebliğ edildi.

Gerekçede yer alan tespitlere göre, Şeker'in başında bulunduğu şebeke, rüşvetle UYAP'tan sızdırdığı 10 bin terör suçlusunun soruşturma bilgileri gibi, emniyetin ByLock havuzundaki kullanıcı bilgilerine de ulaştı. Bilgileri satın alan ve ByLock kullanıcı listesinde olduğunu öğrenen bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçtı. Örgütün bu şekilde bilgileri sızdırdığı, Yaşar Şeker ile örgüt üyesi M.O'nun yazışmalarının deşifre edilmesiyle ortaya çıktı.

M.O, 17 Ocak 2019'da Şeker'den, isim ve kimlik numarası verdiği kişinin ByLock kullanıcı listesinde olup olmadığını sorgulamasını istedi. Yaşar Şeker de ağabeyi Adnan Şeker'e WhatsApp üzerinden, 'Abi, bir arkadaşın lock kaydı var mı öğreneceğiz de siz bakıyor musunuz buna? Bu ne nasıl oluyor?' diye sordu.

Adnan Şeker de usulsüz sorgulama yaptırabileceği örgüt mensubunu işaret ederek, 'Lock kaydı dediği ByLock listesinde olup olmadığı. Bakılabiliyor, 'top sakallı hıyar' bakıyor.' cevabını verdi. Bunun üzerine Yaşar Şeker, ByLock sorgusu yaptırabildiklerini, bunun sonucunda kullanıcı ID'si ve irtibat bilgilerini görebildiklerini M.O'ya bildirdi. Bunun ardından örgüt mensubunun listede yer alıp almadığına ilişkin sorgulama, 230 lira rüşvet karşılığında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kamu görevlisi aracılığıyla yaptırıldı. Şeker kardeşler, havuzdan ulaştıkları bu bilgileri örgüt mensuplarına kimi zaman 300 avro karşılığında sattı.

ByLock sorgusu yapılmasına aracılık eden ve yazışmalarda 'top sakallı' olarak anılan kişinin Murat B. isimli Whatsapp kullanıcısı olduğu bildirilen gerekçeli kararda, 'Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısında, ByLock sorgusunu yapan şüphelinin (kamu görevlisinin) tespiti için ByLock sorgu kayıtlarının incelenmesi hususunda izin talep edildiği, bu amaçla ilgili kurumlardan yazışma yapılmasının talep edildiği belirtilmiştir.' tespiti yapıldı.

KARDEŞİNİ DE SORGULATMIŞ

Yaşar Şeker'in yazışmalarında, ByLock sorgulamaları için 'top sakallı'nın her seferinde para istediği bilgisine yer verilen kararda, 'Yaşar Şeker, şahsın kendisine sorgulamaları 230 TL karşılığında yaptırabileceğinden bahsettiği ve Yaşar Şeker'in Murat B. isimli şahsa yaptırdığı sorgulamalar karşılığında verdiği paraları ajandaya not ettiği görülmüştür.' ifadeleri kullanıldı. Yaşar Şeker'in aynı şekilde kardeşi Mustafa Şeker'i de sorgulattığı aktarılan kararda, 'Sorgulama sonucunda, Mustafa Şeker'in ByLock kullanıcı listesinde yer aldığı ve 
kullanım yoğunluğunun kırmızı kategoride olduğu sonucunun iletildiği, bu şekilde sanıkların örgüt mensupları vasıtasıyla kişilerin ByLock listesinde olup olmadıklarını öğrendikleri
anlaşılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Bir başka yazışmada ise Yaşar Şeker ağabeyine, 'Bu iddianamelere ulaşma konusu vardı ya sanırım ulaşabiliriz gibi. Birisini bulduk da bağlantı kurabilirsek onun aracılığıyla' mesajını gönderdi. Adnan Şeker'in, 'Öyle mi? Harika olur. Ayrıca yakalama ve tutuklama kararlarına da ulaşılabilirse çok büyük bir rant ve iş olur.' cevabını vererek söz konusu bilgilere ulaşmaları halinde usulsüz sorgulama içinde yüklü miktarda para elde edeceklerini kaydetti.

KARAR

Bir dönem örgüt elebaşı Gülen'in avukatlığını da üstlenen Adnan Şeker'in başında olduğu şebeke, rüşvet verdiği katip aracılığıyla FETÖ'cülerin yanı sıra PKK, DHKP-C ve MKP'li yaklaşık 10 bin terör şüphelisinin soruşturma ve yakalama bilgilerini sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Şeker'in bu işlem için yurtdışındaki firari örgüt mensuplarından 300 avro, yurt içindeki
şüphelilerden ise 400 lira aldığı, UYAP üzerinden usulsüz işlem yaptırdığı katibe ise sorguladığı her kişi için 50 lira verdiği tespit edilmişti. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonucunda Adnan Şeker, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl, 'zincirleme şekilde rüşvet vermekten' 17 yıl 6 ay, 'gizliliği ihlalden' 2 yıl 6 ay ve 'suçluyu kayırmadan' ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı
'İhaleleri açık yapacağım' demişti... İmamoğlu verdiği sözde durmadı!
Başkan Erdoğan Sinop Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesajla katıldı
İzmir'i fırtına vurdu! CHP'li Soyer önlem almadı vatandaş mağdur oldu...
LGBT'li vatan haini Barbaros Şansal Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümle tehdit etti! Sedef Akbaş gülümsedi...
Bülent Arınç hükümete sallayıp gündem olma peşinde! 'Beni fazla zorlamasınl
DSÖ'den 'Omicron varyantı' açıklaması: Risk çok yüksek
İstanbullular çözüm bekliyor: Altunizade metrobüs durağı yine kilit
TÜİK açıkladı: İhracatta büyük artış
Evlenene devletten 16 bin 394 TL! Yeni yılda artacak! Çeyiz hesabından yararlanmak isteyenler bunlara dikkat
Terör örgütü PKK yıktı devlet yeniden yaptı! Sur, bir başka güzel oldu
İran'dan flaş Türkiye açıklaması!
Ünlü yazar Ece Ergönenç'in sapık kabusu! Samuray Kılıçlı katil gibi...
Financial Times, TL'nin değeri konusunda Erdoğan'ı hedef aldı
Otomotivde yeni dönem! Sıfır yok, ikinci el pahalı olunca...
Fransa'da Macron'un rakibi Zemmour, protestocuya orta parmak gösterdi
Özcan ve Karaca için karar günü!
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler...
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
Hükümet istihdam için düğmeye bastı! 11. Kalkınma Planı’nda öncelik kadınlarda
Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Çektiğiniz videolarla 10 bin dolar kazanın

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında flaş karar!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Manken kedicik sert kayaya çarptı; Serap Akıncıoğlu'na şok!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron vaka sayısı 3’e yükseldi!

TOGG'da merak edilen soru yanıt buldu: TSE'den TOGG için 'şarj ünitesi' açıklaması

TOGG'da merak edilen soru yanıt buldu: TSE'den TOGG için 'şarj ünitesi' açıklaması