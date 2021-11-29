DW'nin 'nin 'asimilasyon' algısına Çerkeslerden tokat gibi yanıt: 'Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz, hep seninleyiz Türkiye'

Küresel medyanın kirli ayaklarından biri olan Alman Deutsche Welle'nin hazırladığı 'Çerkesler en çok Türkiye'de asimilasyona uğradı' haberine Türkiye'de yaşayan Çerkeslerden "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz." diyerek cevap verdi. DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyleyen Çerkesler, "Hep seninleyiz Türkiye" mesajı verdi.

Alman medyasının Türkiye'de yayın yapan kurumu Deutsche Welle (DW) Türkçe, bugün hazırladığı haberde Çerkesler'in Türkiye'de asimilasyona uğradığını iddia etti.ÇERKESLER SERT TEPKİ GÖSTERDİDW'nin bu asılsız haberi sonrası Çerkeslerden tepkiler gelmeye başladı. Çerkesler, DW'nin Türkiye'ye yönelik iddialarını asla kabul etmediklerini söyledi.'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ ALEYHİNE TÜM OLUŞUMLARIN KARŞISINDAYIZ''Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız.' şeklinde açıklama yapan Çerkesler, 'Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz.' diyerek Deutsche Welle'e gerekli cevabı verdi.'HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE'Her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çerkesler, 'Biz bu vatanı ekmeğini yediğimiz içün değil, açlıktan ölsek de severiz. Bizim sevgimiz ekmek kırıntılarına endeksli değildir. HEP SENİNLEYİZ TÜRKİYE' ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE ÇERKESLERE YÖNELİK BİR ASİMİLASYON YOKTUR'Ayrıca Türkiye'de Çerkeslere birçok imkanın sunulduğun belirterek, 'Türkiye'de üniversitelerde Çerkesce bölümleri açılmış, ilköğretimde seçmeli Çerkesce dersleri konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde Çerkeslere yönelik bir asimilasyon yoktur. Türkiye'deki Çerkesler Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır!' notu düşüldü.