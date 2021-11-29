DEVA Partili Gürcan adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara emniyetinin uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibi sonrasında yurt dışına siyasi bilgiler sızdırdığı iddiasıyla gözaltında alınan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.