Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı

Çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbari bilgiyi değerlendiren güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kullandığı ticari taksiyi takibe aldı.Ticari taksinin Denizli il sınırlarına girdiği anda düzenlenen operasyonda, araç içerisindeki 4 şüpheli yakalandı.TEPE LAMBASINA ZULALADILARAraçta yapılan aramada, aracın tepe lambasının içerisi ve tavan kısmında bulunan zulalara gizlenmiş satışa hazır vaziyetteki 90 gram eroin maddesini bulan güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz taktiği karşısında şaşkına döndü.3 KİŞİ TUTUKLANDI“Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.