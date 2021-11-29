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Cinsel saldırı suçundan 34 yıla kadar hapsi isteniyordu! CHP'li Başkan Ender Sevinç gözaltında

CHP’li Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de arasında bulunduğu 13 şüpheli “rüşvet” ve “usulsüzlük” suçları kapsamında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Geçtiğimiz haftalarda belediyede çalışan 4 kadın çalışana “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından 34 yıla kadar hapis cezası istenen Sevinç’in kaçak inşaatları tespit eden ve tutanak tutmak isteyen belediye çalışanlarına baskı yaptığı öne sürüldü.

Cinsel saldırı suçundan 34 yıla kadar hapsi isteniyordu! CHP'li Başkan Ender Sevinç gözaltında
Ekleme: 29.11.2021 - 16:23 Güncelleme: 29.11.2021 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Cinsel saldırı suçundan 34 yıla kadar hapsi isteniyordu! CHP'li Başkan Ender Sevinç gözaltında
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy Beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında 'usulsüzlük' ve 'rüşvet' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama gerçekleştirirken, yapılan aramalarda belediyedeki çok sayıda evrağa incelenmek üzere el konuldu.

İNŞAATI DURDURMAK SENİN NE HADDİNE

Sevinç'e yöneltilen suçlamalar arasında, belediyede çalışan ve kaçak inşaatları tespit ederek tutanak tutmak isteyen belediye çalışanlarına tutanak tutmamaları için baskı yapma yöneltiliyor. Sevinç'in belediyede bir dönem mimar olarak çalışan D. S. isimli kişinin kaçak inşaatlarla ilgili tutanak tumak istemesi üzerine, 'İnşaatı durdurmak senin ne haddine adamların işini zorlaştıramazsın' diyerek baskı uyguladığı öne sürüldü.

CİNSEL SALDIRI VE TACİZ'DEN 34 YIL HAPSİ İSTENİYORDU

Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, geçtiğimiz haftalarda CHP'li Başkan hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açılmıştı.
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Cinsel saldırı suçundan 34 yıla kadar hapsi isteniyordu! CHP'li Başkan Ender Sevinç gözaltında
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