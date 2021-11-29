Ali Babacan, ABD tarafından yüz binlerce dolar fonlanan Medyascope'u övdü: Özgür medya

Fondaş Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope'a konuk olan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, internet üzerinden yayın yapan kanalın İstanbul Maslak'taki yeni stüdyosunugezdi.Müdahaleci ABD sermayesinin yönettiği Chrest Foundation Vakfı tarafından Türkiye'de fonlanan medya kuruluşlarının başında gelen Medyascope için Babacan 'Özgür medya fonlanan medya kuruluşlarının başında gelen Medyascope için Babacan, Özgür medya, bağımsız medya demokrasinin ana taşıyıcılarından birisidir. Medyascope'un yayınçizgisi de gerçekten tam o bağımsız ve özgür çizgiye yakışan çizgidir. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz' şeklinde konuştu.ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın internet sitesinde Medyascope için 'Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı' nedeniyle 'destek' verildiği yazıyor.Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıktı. Lou Anne King Jensen'in, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği öğrenildi. Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgelerine göre, Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, 31 Mayıs 2001 saat: 19:32:21'de tarihinde Stratfor Türkiye Masası'na şu e-maili göndermiş:'Talep: Türkiye / PKK mevcut durum Chrest Vakfı Başkanı, Güneydoğu Türkiye'de sahada bulunan personeli, arkadaşları ve bağlı kuruluşları ile o bölgedeki mevcut durum hakkında ek bilgi ve söz konusu bilgilerin fiyatını talep etmektedir. Özellikle Hakkari, Mardin, Kandil Dağı alanlarından bahsetti. Birlik hareketleri, olası güvenlik endişeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak istiyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye seyahat edecek.'ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunmuştu.Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı.Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat ve Mısır'da katıldığı bir uluslararası toplantı sonucunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye'ye yönlendirme kararını şöyle açıklamaktadır:'Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili sonuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tarafından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.'On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, HafızaMerkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.MedyascopeP24140 journosSerbestiyetDestek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 2015yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın da ABD'den rekor hibe alan Medyascope'a 582 bin Norveç kronuödediği öğrenilmişti. Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu hesaplandı