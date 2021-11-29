Ali Babacan, ABD tarafından yüz binlerce dolar fonlanan Medyascope'u övdü: Özgür medya
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz aylarda ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından yüz binlerce dolar fonlandığı ortaya çıkan Medyascope’a övgü dolu sözler kullandı. Babacan, ABD tarafından fonlanan Youtube ve podcast kanalı için "Özgür medya demokrasinin ana taşıyıcılarından birisidir. Medyascope’un yayın çizgisini tebrik ediyoruz" sözlerini sarf etti. Batı'dan yüz binlerce dolar para alan Ruşen Çakır'ın başında olduğu Medyascope, her gün yalan ve yanlış algıya yönelik yayınlarıyla Batı'nın tetikçiliğini yapıyor. Haberin detayları...
Fondaş Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope'a konuk olan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, internet üzerinden yayın yapan kanalın İstanbul Maslak'taki yeni stüdyosunu
gezdi.
BABACAN ABD'NİN FONLADIĞI MEDYASCOPE'A 'ÖZGÜR' DEDİ
Müdahaleci ABD sermayesinin yönettiği Chrest Foundation Vakfı tarafından Türkiye'de fonlanan medya kuruluşlarının başında gelen Medyascope için Babacan 'Özgür medya fonlanan medya kuruluşlarının başında gelen Medyascope için Babacan, Özgür medya, bağımsız medya demokrasinin ana taşıyıcılarından birisidir. Medyascope'un yayın
çizgisi de gerçekten tam o bağımsız ve özgür çizgiye yakışan çizgidir. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz' şeklinde konuştu.
BABACAN'IN ÖVDÜĞÜ MEDYASCOPE ABD'DEN 477 BİN DOLAR HİBE ALDI
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın internet sitesinde Medyascope için 'Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı' nedeniyle 'destek' verildiği yazıyor.
FONCU TÜRK ASKERLERİNİN POZİSYONLARI İÇİN BRİFİNG İSTEDİ
Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıktı. Lou Anne King Jensen'in, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği öğrenildi. Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgelerine göre, Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, 31 Mayıs 2001 saat: 19:32:21'de tarihinde Stratfor Türkiye Masası'na şu e-maili göndermiş:
'ÖZELLİKLE HAKKARİ, MARDİN, KANDİL DAĞI ALANLARI'
'Talep: Türkiye / PKK mevcut durum Chrest Vakfı Başkanı, Güneydoğu Türkiye'de sahada bulunan personeli, arkadaşları ve bağlı kuruluşları ile o bölgedeki mevcut durum hakkında ek bilgi ve söz konusu bilgilerin fiyatını talep etmektedir. Özellikle Hakkari, Mardin, Kandil Dağı alanlarından bahsetti. Birlik hareketleri, olası güvenlik endişeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak istiyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye seyahat edecek.'
STRATFOR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA BAŞKAN ERDOĞAN'IN UÇAĞININ LOKASYONUNU 3 KEZ PAYLAŞTI
ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunmuştu.
CHREST FOUNDATİON NEDİR?
Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı.Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat ve Mısır'da katıldığı bir uluslararası toplantı sonucunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye'ye yönlendirme kararını şöyle açıklamaktadır:
VAKFIN KENDİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLADIĞI LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİRÇOK
'Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili sonuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tarafından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.'
KURULUŞ VAR
On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza
Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
Bu kuruluşlardan alınan 'destek' miktarları şöyle:
Bu kuruluşlardan alınan 'destek' miktarları şöyle:
Medyascope
P24
140 journos
Serbestiyet
Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 2015
yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.
NORVEÇ'TEN 65 BİN DOLAR HİBE
Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın da ABD'den rekor hibe alan Medyascope'a 582 bin Norveç kronu
ödediği öğrenilmişti. Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu hesaplandı
gezdi.
BABACAN ABD'NİN FONLADIĞI MEDYASCOPE'A 'ÖZGÜR' DEDİ
Müdahaleci ABD sermayesinin yönettiği Chrest Foundation Vakfı tarafından Türkiye'de fonlanan medya kuruluşlarının başında gelen Medyascope için Babacan 'Özgür medya fonlanan medya kuruluşlarının başında gelen Medyascope için Babacan, Özgür medya, bağımsız medya demokrasinin ana taşıyıcılarından birisidir. Medyascope'un yayın
çizgisi de gerçekten tam o bağımsız ve özgür çizgiye yakışan çizgidir. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz' şeklinde konuştu.
BABACAN'IN ÖVDÜĞÜ MEDYASCOPE ABD'DEN 477 BİN DOLAR HİBE ALDI
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın internet sitesinde Medyascope için 'Tarafsız, ana akım haber yapımcılığı ve yayıncılığı' nedeniyle 'destek' verildiği yazıyor.
FONCU TÜRK ASKERLERİNİN POZİSYONLARI İÇİN BRİFİNG İSTEDİ
Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'u 477 bin 58 dolar fonlayan Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen'in; ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'la bağlantısı çıktı. Lou Anne King Jensen'in, Stratfor Türkiye Masası'ndan Hakkari, Mardin ve Kandil'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerinin pozisyonları için brifing istediği öğrenildi. Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD belgelerine göre, Amerikan Chrest Foundation Vakfı Başkanı Lou Anne King Jensen, 31 Mayıs 2001 saat: 19:32:21'de tarihinde Stratfor Türkiye Masası'na şu e-maili göndermiş:
'ÖZELLİKLE HAKKARİ, MARDİN, KANDİL DAĞI ALANLARI'
'Talep: Türkiye / PKK mevcut durum Chrest Vakfı Başkanı, Güneydoğu Türkiye'de sahada bulunan personeli, arkadaşları ve bağlı kuruluşları ile o bölgedeki mevcut durum hakkında ek bilgi ve söz konusu bilgilerin fiyatını talep etmektedir. Özellikle Hakkari, Mardin, Kandil Dağı alanlarından bahsetti. Birlik hareketleri, olası güvenlik endişeleri ve gelişmeleri hakkında bilgi almak istiyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde bölgeye seyahat edecek.'
STRATFOR, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA BAŞKAN ERDOĞAN'IN UÇAĞININ LOKASYONUNU 3 KEZ PAYLAŞTI
ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor; Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının lokasyonuyla ilgili 3 kez paylaşımda bulunmuştu.
CHREST FOUNDATİON NEDİR?
Chrest Vakfı, 1999 yılında gazeteci ve yazar Jeff Jensen ve Lou Anne King Jensen tarafından Teksas, Amerika'da kuruldu. Bağışçılık geleneği olan ailelerden gelen Jeff ve Lou Anne Jensen; ABD'de dezavantajlı çocuklar, diyabet araştırmaları ve sosyal girişimler gibi alanlara yönelik mali desteklerine 2001 yılında uluslararası bir boyut katarak Türkiye'deki STK'lara mali ve teknik destek vermeye başladı.Türkiye ile ailece yaptıkları bir seyahat ve Mısır'da katıldığı bir uluslararası toplantı sonucunda tanışan Chrest Vakfı kurucusu ve başkanı Lou Anne King Jensen, vakfın mali desteklerini Türkiye'ye yönlendirme kararını şöyle açıklamaktadır:
VAKFIN KENDİ İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLADIĞI LİSTEDE TÜRKİYE'DEN BİRÇOK
'Vakfımızın kaynakları sınırlı olduğundan, var olan kaynakları birden çok ülkeye dağıtmak yerine tek ülke üzerinde yoğunlaşmanın daha etkili sonuçlar yaratacağını düşündük. Desteklerimizi tek bir ülkeye yönlendirerek ülkenin dinamiklerini daha iyi anlayabileceğimize, o ülkede yaşayanlarla daha yakın ilişkiler kuracağımıza ve toplum tarafından belirlenen sosyal hedeflere ulaşılmasına daha fazla katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.'
KURULUŞ VAR
On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza
Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.
Bu kuruluşlardan alınan 'destek' miktarları şöyle:
Bu kuruluşlardan alınan 'destek' miktarları şöyle:
Medyascope
P24
140 journos
Serbestiyet
Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu. Yayın hayatına 2015
yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.
NORVEÇ'TEN 65 BİN DOLAR HİBE
Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın da ABD'den rekor hibe alan Medyascope'a 582 bin Norveç kronu
ödediği öğrenilmişti. Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu hesaplandı