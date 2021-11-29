AK Partili Ömer Çelik'ten Deutsche Welle'nin 'Çerkes asimilasyonu' provokasyonuna cevap

Son dakika açıklamsında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Deutsche Well'de çıkan provokatif 'Çerkes asimilasyonu' haberiyle ilgili "Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları "Türkiye aleyhine iddialar" olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler." ifadelerini kullandı."ÇERKESLER EN GÜÇLÜ DURUŞU ORTAYA KOYUYOR"Çelik şunları ekledi: Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız." diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar.Nereden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman "Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz" çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun…