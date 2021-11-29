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ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek konusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürürken ABD'den terör örgütü YPG/PKK'ya destek ise sürüyor. ABD ordusu, Irak'tan Suriye'nin Haseke vilayetine 100'den fazla araçtan oluşan iki bölük askeri konvoy gönderdiği ortaya çıktı.

Ekleme: 29.11.2021 - 09:42 Güncelleme: 29.11.2021 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Terör örgütü YPG, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin gölgesi altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasından sonra bölgede terör oluşumunun yok alacağına dair beklentiler vardı. Ancak bu beklentiler boşa çıktı.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki petrol zengini bölgelerdeki varlığını sürdüren ABD ordusu, Irak'tan Suriye'nin Haseke vilayetine 100'den fazla araçtan oluşan iki bölük askeri konvoy gönderdi.

LOJİSTİK MALZEMELER

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, konvoylarda içeriği bilinmeyen konteynerlerde 'lojistik malzemeler' bulunuyor.

100 ARAÇ 2 KONVOY HALİNDE YOLA ÇIKTI

İlk konvoyda 60 araç, ikinci konvoyda ise 40 aracın bulunduğu belirtilirken, araçların Irak'tan Suriye topraklarına el Velid geçiş kapısından girdiği kaydedildi. Konvoylara da çok sayıda zırhlı araç eşlik etti.

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