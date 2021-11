TELE 1 çarpıtmada çığır açtı! Erbaş, Hadis-i Şerifi aktararak günah işlemiş, cahilmiş!

TELE1 televizyon kanalı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir konuşmasında Hz. Peygamber'in Hadis-i Şerifi olduğunu belirttiği sözleri montajla gizleyerek "Ali Erbaş'tan bir inci daha: "Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar" sözlerini aktararak Erbaş'ı hedef göstermişti. YOL TV, T24 gibi medya kuruluşları da aynı montajlanmış videoyu yayınlayarak Hadis-i Şerif'i aktarmasına rağmen Erbaş'ın kendi sözleriymiş gibi bunu sunmuştu.TELE 1 DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI YİNE HEDEF ALDITELE 1 televizyon kanalı bu sefer Forum Hafta Sonu isimli programda Namık Koçak'ın konuğu olan şair yazar Özdemir İnce'nin sözleriyle bir skandala daha imza attı.Diyanet İşleri Başkanı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın sosyal medyadan Erbaş'ın sözlerinin Hadis-i Şerif olduğunu açıklamasına rağmen Özdemir İnce'nin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın aktardığı Hadis-i Şerifi Erbaş'ın kişisel sözleriymiş gibi aktararak Erbaş'ı cahillikle, günah işlemekle ve palavra atmakla suçladı, Erbaş'ı hedef gösterdi."BİLİME, DİNE VE DİNLERE AYKIRIDIR. BU KONUŞMASI ÇOK CAHİLANEDİR"Özdemir İnce programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş için şunları söyledi:"Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle durup dururken ortaya çıkıp cahiline, bilgisiz laflar etmesi, toplumumuza nifak tohumları ekmektedir. Ve bu son derece ayıptır, dini bakımdan günahtır, yasalar bakımından da suçtur. Bunu şimdi çıkıp böyle söylemesi gerçeklere aykırıdır. Bilime aykırıdır, dine ve dinlere aykırıdır. Şimdi çıksın bakalım, Diyanet İşleri Başkanı bunu İstanbul'daki patrikle yahut da Roma'daki Papa ile tartışsın bakalım, tartışabilecek mi? Münazara yapsınlar, böyle şey olur mu? Diyanet İşleri Başkanı'nın İncil'i de İncilleri de, İnciller çoğuldur, Tevratı da çok iyi bilmesi lazım. Ondan önceki çoğul dinleri de bilmesi lazım. Bu konuşması çok cahilanedir. Çıksın belge göstersin, her çocuğun, Türkiye'de Arabistan'da, Endonezya'da, Afganistan'da ve İran'da Müslüman doğduğunu! Peki ne diye kimileri Şii oluyor? İran'da çocuklar Şii doğuyor. Pakistan'da Hindistan'da İsmaili tarikatında doğuyor. Çocuk annesinden babasından Şii olarak yetişiyor. Peki ne diye İranlılar çocuklarını Sünni olarak yetiştirmiyor? Bunların hesabını vermesi lazım palavra atmasın! Ayıptır, günahtır!""HADİS-İ ŞERİF'İ AKTARMAK CAHİLANEYMİŞ, DİNİ BAKIMDAN GÜNAH, YASALARA GÖRE DE SUÇMUŞ. YİNE HADİS-İ ŞERİF'TEN ALINTI OLDUĞUNU GİZLEDİLER!"Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, TELE1 televizyonundaki algı operasyonuna sosyal medyadan tepki gösterdi. Orhan, Özdemir İnce'nin sözlerinin yer aldığı programın videosunu paylaşarak sosyal medyadan "Tele1'den algıya tam gaz devam. Şimdi de Hadis-i Şerif'i aktarmayı cahilane bilgisiz laflar etmek olduğunu iddia ettiler. İfadeler dini bakımdan günah, yasalara göre de suçmuş. Bu kadar hakareti ederken yine Hadis-i Şerif'ten alıntı olduğunu gizlediler!" ifadelerini kullandı.İŞTE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN MONTAJLANMAMIŞ KONUŞMASI:"Öncelikle ifade etmeliyim ki, İslam bir fıtrat dinidir. Fıtrat yaratılışı itibariyle insanın tabiatında var olan yaratanını tanıma eğilimidir. İnsan özünde temiz ve temiz olanı kabule yatkın yaratılmıştır. Peygamberimiz bu hakikate işaret ederek şöyle buyurur: "(Arapçasını okuyor) Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar, daha sonra anne babası onu Yahudi yapar ya da Hıristiyan yapar ya da Mecusi yapar." Ama doğduğu an o Müslüman olarak doğmuştur ya da Müslüman olarak devam eder."NELER YAŞANMIŞTI? İŞTE HADİS-İ ŞERİF ÜZERİNDEN SALDIRI DA GELİŞMELERDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Konya'da düzenlenen Uluslararası İhtida Kongresi'nde bir konuşma yapmıştı. Bu konuşmasında Erbaş, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerifini şöyle aktarmıştı. "Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra anne babası onu Yahudi yapar ya da Hıristiyan yapar ya da Mecusi yapar."TELE 1 kanalı ise resmi Twitter hesabından yaptığı haber paylaşımında bir çarpıtmaya imza atarak Hadis-i Şerif aktarımı olmasına rağmen "Ali Erbaş'tan bir inci daha: "Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar" diyerek sunmuştu.YOL TV, T24 gibi medya kuruluşları da bu sözlerin Hadis-i Şerif olduğuna değinmeden şu şekilde haberi sunmuştu: "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Her çocuk Müslüman doğar. Daha sonra anne babası onu Hristiyan yapar, Yahudi yapar ya da Mecusi yapar."ERBAŞ'IN HADİS OLDUĞUNU AKTARDIĞI BÖLÜM ÇIKARILMIŞTI!Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, TELE1'nin yayınladığı Erbaş'ın konuşmasının montajlandığı gösteren bir videoyu sosyal medyadan yayınlamıştı. Videoda, Erbaş'ın konuşmasında Peygamber Efendimiz'in sözleri olduğunu vurguladığı ama TELE1'in ve diğer medya organlarının videosunda ise bu bölümlerin çıkartıldığı görülmüştü."RESMEN SUÇÜSTÜ YAKALANDINIZ"Orhan ayrıca bu videoyu paylaşarak TELE 1 ve T24 medya organlarına tepkisini şöyle dile getirmişti: "Resmen suçüstü yakalandınız O sözün bir Hadis-i Şerif olduğunu anlatan ifadeleri bilinçli olarak çıkararak görüntüleri haberleştirdiniz. İki görüntüyü izleyince Tele1 in ve T24'ün ahlaksızca yaptığı montajı göreceksiniz. @tele1comtr @t24comtr""HADİS-İ ŞERİF OKUDUĞU İÇİN Mİ İSTİFAYA DAVET EDİYORSUNUZ"Ayrıca Medyafaresi isimli site de Ali Erbaş'tan İnciler: "Çocuk Müslüman Doğar Sonra Hristiyan ve Yahudi Olur" ifadelerini paylaşınca Fatih Portakal bu sitenin paylaşımını alıntılayarak Erbaş'ın görevden alınması gerektiğini sosyal medyadan şöyle yazmıştı: "Bu sahsı biri görevden alsa nasıl olur? İstifa edeceği yok zaten! İnsanı dinden soğutur böyle zihniyet" dedi.Burak Orhan, Fatih Portakal'ın bu yazdığına cevaben "Hadis-i Şerif okuduğu için mi istifaya davet ediyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanımız Daskapital den mi alıntılar yapmalı" cümleleriyle tepkisini ortaya koymuştu.