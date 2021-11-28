Müslüme Yağal’ın ölümü Türkiye’yi derinden yaraladı! ‘Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

Türkiye, Yörük kızı Müslüme'ye ağladı… Tarihler 10 Kasım'ı gösterdiğinde Mersin'de yaşayan Müslüme Yağal, sırra kadem bastı.MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİ 10 GÜN SONRA BULUNDUİhbar üzerine bölgeye giden ekipler arama çalışması başlattı. 10 gün sonra ise acı haber alındı. 3 yaşındaki talihsiz yavrunun cansız bedenine ulaşıldı.MÜSLÜME'NİN BABASI ÇIKTIOlayla ilgili 'dede' Hasan Yağal tutuklandı. Türkiye'nin konuştuğu olaydaki detaylara ise Sabah ulaştı. Yapılan DNA testine göre; minik Müslüme, 'dedesi' olarak bilinen Hasan Yağal'ın kızı çıktı.Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası olduğu ve genç kızı taciz ettiği anlaşıldı.KOCAM ASKERDEYKEN TECAVÜZ ETTİ'Anne Selvi Yağal, "Kocam askerdeyken kayınpederim bana tecavüz etti" ifadelerini kullandı. 14 yaşındaki kızı ise "Dedem beni sıkıştırırdı" dedi.Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü tüm Türkiye'yi kahrederken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak yeni detaylara yine SABAH ulaştı.3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDIMüslüme'nin ölümü sonrasında tutuklanan Hasan Yağal'ın, 3 ayrı suçtan tutuklandığı anlaşıldı.'Dede' olarak bilinen Hasan Yağal'ın, "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "cinsel istismar" suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.Öte yandan Hasan Yağal, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin de dede Hasan Yağal'a ait olduğu tespit edilmişti.Hasan Yağal'ın, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendisini savunduğu iddia edilmişti.