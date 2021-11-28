Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!

Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Hergün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, bu tecavüzden A.Y.'nin dünyaya geldiği SABAH'ın haberi ile ortaya çıkmıştı. Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü tüm Türkiye'yi kahrederken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak yeni detaylara yine SABAH ulaştı.Anne Selvi Yağal ifadesinde, Hasan Yağal'ın, eşi askerdeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve 14 yaşındaki A.Y.'nin bu saldırı sonrasında dünyaya geldiğini iddia etti. Dedenin tecavüzden doğan A.Y.'ye de cinsel taciz de bulunduğu kız çocuğunun 'Dedem beni sıkıştırırdı' dediği öğrenildi.3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI: 'KASTEN ÖLDÜRME', 'CİNSEL SALDIRI' VE 'CİNSEL İSTİSMAR'Türkiye, Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanmasını bekliyor. Her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayda dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, gelinine tecavüz ettiği, Müslüme Yağal'ın babası olduğu SABAH'ın haberi ile ortaya çıkmıştı. Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü tüm Türkiye'yi kahrederken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak yeni detaylara yine SABAH ulaştı.Müslüme'nin ölümü sonrasında tutuklanan Hasan Yağal'ın, 3 ayrı suçtan tutuklandığı öğrenilirken, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın, 'kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklanarak cezaevine konulduğu bilgisine SABAH ulaştı.'DEDEM BENİ SIKIŞTIRIRDI'Anne Selvi Yağal'ın ifadesinde, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın eşi askerdeyken kendisine tecavüz ettiğini, Müslüme'nin ablası A.Y.'nin de onun çocuğu olduğunu iddia ettiği bilgisine SABAH ulaştı. Ayrıca, Hasan Yağal'ın 14 yaşındaki A.Y.'yi de taciz ettiği bilgisi edinilirken, A.Y.'nin, 'Dedem beni sıkıştırırdı' dediği öğrenildi.DETAYLI OTOPSİ İSTANBUL'DA YAPILACAKMersin'de yapılan otopsi sonrasında Müslüme'nin cenazesi İstanbul'a gönderilecek. İstanbul'da yapılacak detaylı otopsi sonrasında küçük Müslüme'nin ölüm nedeni ve tecavüze uğrayıp uğramadığı belirlenecek.KARDEŞLER KORUMA ALTINA ALINDIAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın Mersin'de ölü bulunması sonrasında, ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığını, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini duyurdu.'TORUNUMU ÇOK SEVİYORUM, BOYNUNDAN ÖPMÜŞ OLABİLİRİM'Öte yandan, tutuklandıktan sonra Gülnar Cezaevine gönderilen Hasan Yağal ile ilgili çıkan haberlerin ardından cezaevinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bilgisi edinildi. Tek kişilik hücrede kaldığı bilgisi edinilen Yağal'ın, olası bir saldırıya karşın hücresinden çıkartılmadığı öğrenildiAyrıca, Yağal'ın hücresinin bulunduğu alanların tamamında kamera ile üst düzey koruma yapıldığı belirtildi. Yağal'ın ifadesi sırasında Müslüme'nin boynunda tükürük örneğinin çıkmasıyla ilgili soruya ise, 'Torunumu çok seviyorum. Boynundan öpmüş olabilirim. Bunda abartılacak bir şey yok' dediği de edinilen bilgiler arasında.GÜVENLİK ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDIGülnar Cezaevine gönderilen Hasan Yağal ile ilgili çıkan haberlerden sonra cezaevinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Tek kişilik hüvcrede kaldığı öğrenilen Yağal'ın olası saldırıları karşın hücresinden çıkarılmadığı öğrenildi. Hücresinin bulunduğu alanların tamamında kamera ile üst düzey koruma yapıldığı belirtildi.