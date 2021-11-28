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Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, barajların kente sadece 10 gün daha su sağlayabileceğini söyledi ve aşırı su tüketimi konusunda uyardı.

Ekleme: 28.11.2021 - 22:14 Güncelleme: 28.11.2021 - 22:20 / Editör: Ozge Selin
Kuraklık alarmı! 10 günlük su kaldı!
Çorum'a su sağlayan 3 baraj Hatap, Çomar ve Yeni Hayat kurumak üzere. Barajların su seviyesindeki düşüş, tehlikeli boyuta ulaştı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 'Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı' dedi.

Çorum'da son dönemde yağışların yetersiz olması kenti kuraklıkla karşı karşıya getirdi.

'TABLONUN NE KADAR SIKINTILI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

En önemli su kaynakları alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküpe geriledi.

Belediye Başkanı Aşgın, 'Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır' şeklinde konuştu.



'İSRAF ETMEYELİM'

Kentte yapımı süren 'Koçhisar Barajı İsale Hattı'nın bu sorunu çözeceği belirtiliyor. Hattın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak o güne kadar aşırı su tüketilmemesi için çağrılar yapılıyor.

Halil İbrahim Aşgın 'Yeni kaynaklarla inşallah şehrimizde susuzluk yaşanmaması için mücadele vereceğiz. Su çok kıymetli bir şey, o nedenle suyu israf etmeyelim' dedi.


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