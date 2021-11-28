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Komandolar 'girilemez' denilen bölgede: PKK'nın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde süren Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki Bisur mevkisinde teröristlerce kullanılan mağara imha edildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Komandolar 'girilemez' denilen bölgede: PKK'nın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi
Ekleme: 28.11.2021 - 11:53 Güncelleme: 28.11.2021 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Komandolar 'girilemez' denilen bölgede: PKK'nın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi
Komandolar, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumluları tarafından kullanılan mağarayı ele geçirdi.

Aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de olduğu silah ve çok sayıda mühimmatın bulunduğu mağaraya ait görüntüler dikkati çekti, mağaranın komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristlerce kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Komandolar, son olarak Pençe Yıldırım Harekat bölgesindeki Bisur mevkisinde kaçan teröristlerin kullandığı mağarayı ele geçirdi. Terör örgütünün sözde bölge sorumlularının kaldığı belirlenen mağarada aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de olduğu silahlar ve çok sayıda mühimmatla çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
"Odalara" ayrılan mağaraya ait görüntüler dikkati çekti, mağaranın komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Bununla birlikte son bir hafta içinde harekat alanında teröristlere ait 2 Zu-23/35 makineli uçaksavar topu, bir Grenade anti-tank lançeri, 11 Grenade anti-tank mühimmatı, bir RPG-7 roketatar silahı, bir Bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, iki M-16 piyade tüfeği, bir Doçka uçaksavar, iki havan, bir makineli uçaksavar topu, 9 el bombası ile çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayın da ele geçirildi.



Öte yandan Bakanlık tarafından geçen hafta, Pençe serisi harekatlarda 7 ayda 831 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Büyük hassasiyetle icra edilen operasyonlar

Mehmetçik, her safhası detaylı şekilde planlanan harekatı karalılıkla sürdürüyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler, yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor.

İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor.

Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği, içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.

Komandolar "girilemez" denilen bölgede

Bakanlık kaynakları, Pençe serisi harekatlarla teröristler tarafından "girilemez" olarak nitelendirilen alanlara tek tek girildiğini vurguladı.

Harekatlar kapsamında bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirten kaynaklar, Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde devam ettiğini bildirdi.



Komandolar 'girilemez' denilen bölgede: PKK'nın sözde bölge sorumlularının kullandığı mağara ele geçirildi
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