İşte CHP'li belediyelerin karnesi: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Geliyor gelmekte olan' sloganını attı. İstanbul, Ankara ve İzmir’i bir kenara bıraktı. Lafla iktidar olacağını sandı. Takvim CHP’li belediyelerin karnesini çıkardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara savaş açtı. CHP'li belediyelerdeki skandalları kulak arkası yaptı. Süslü sözlerle oy toplamaya kalktı.İşte o hizmetleri toplandı! Kemal Bey'e hatırlatıldı: İstanbul, Ankara ve İzmir'in hali ortada. Türkiye'yi böyle mi yöneteceksiniz!İZMİR - SU SORUNUCHP'nin kalesi İzmir, kocaman bir köy halini aldı. Bidonla evine su taşıyan vatandaşlar isyan bayrağını açtı.ANKARA - SELAnkara 3 yıl boyunca hiçbir hizmet alamadı. En küçük yağmurda bile ana caddeleri sel aldı.İSTANBUL - ULAŞIMCHP'li belediye yol, tünel, metro inşaatlarına son verdi. İETT otobüslerini çalıştırmayı bile beceremedi.