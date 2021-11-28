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Hindistan, lisans almadığı için Starlink konusunda uyardı

Hindistan hükümeti, henüz lisans almadığı için, vatandaşların Starlink uydu internet hizmetine abone olmamalarını istedi.

Ekleme: 28.11.2021 - 16:37 Güncelleme: 28.11.2021 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Hindistan, lisans almadığı için Starlink konusunda uyardıElon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını yörüngeye göndermeye devam ediyor.

Starlink, şu anda bazı ülkelere uydudan internet hizmeti veriyor. Ayrıca şirket, gelecek yıl 45 farklı ülkede daha hizmet vereceğini açıklamıştı.

Böylece kullanıcılar, gelecek yıldan itibaren Starlink resmi web sitesinden başvuru yaparak, kitlerden sipariş edebilecek ve uydu internetini kullanmaya başlayacak.

HİNDİSTAN UYARDI

Hindistan hükümeti, henüz lisans almadığı için vatandaşların Starlink uydu internet hizmetine abone olmamalarını tavsiye etti.

Cuma günü geç saatlerde yayınlanan bir hükümet bildirisinde, Starlink'in ülkedeki düzenlemelere uyması ve internet hizmetini hemen devreye almaması gerektiği belirtildi.

Starlink, 1 Kasım'dan bu yana Hindistan'da verdiği reklamlarla halkı Starlink uydu internetine teşvik ediyor. Ancak hükümet, SpaceX'in çok erken davrandığını söylüyor.


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